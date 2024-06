La rapina al corriere scomparso e il giallo del furgone bruciato: cosa sappiamo di Nicolas Matias Del Rio

video suggerito

È scomparso ormai quasi un mese fa Nicolas Matias Del Rio, il corriere di 40 anni sparito nel nulla durante una consegna che stava effettuando per la ditta per la quale lavorava. Il corriere di origini argentine avrebbe dovuto consegnare un carico di 300 borse di lusso per conto di un'azienda esterna che collaborava con la ditta di Piancastagnaio per la quale aveva iniziato a lavorare. Il suo furgone, l'unico dell'azienda senza sistema di geolocalizzazione, è stato trovato bruciato a Roccalbegna. Poco lontano dal luogo del ritrovamento del veicolo, gli inquirenti hanno trovato anche alcuni scatoloni vuoti.

L'ipotesi più accreditata per il momento è quella della rapina. Per chi indaga, il corriere potrebbe essere stato rapinato sull'Amiata il 22 maggio mentre stava effettuando la consegna di un carico di borse griffate dal valore di oltre 500mila euro. Con l'accusa di rapina e danneggiamento al furgone del corriere sono stati fermati due uomini di 42 e 33 anni originari rispettivamente dell'Albania e della Turchia. Del 40enne argentino, invece, non vi sono tracce e gli inquirenti non sono riusciti a ritrovare neppure il suo cellulare.

Chi è Nicolas Matias del Rio, il corriere scomparso il 22 maggio

Nicolas Matias Del Rio, 40 anni, si era trasferito i Italia dal mese di dicembre scorso ed è di origini argentine. Del Rio è il figlio di un importante stilista e per lungo tempo ha lavorato dietro le quinte del mondo della moda prima del trasferimento nel nostro Paese. Qui aveva iniziato a lavorare per un'azienda di Piancastagnaio come corriere e il giorno della sua scomparsa avrebbe dovuto consegnare un carico di borse di lusso per la ditta "New Futura". In Sud America il caso relativo alla sua scomparsa ha fatto molto scalpore e i familiari che vivono in Argentina hanno lanciato numerosi appelli chiedendo alle persone di diffondere la foto del 40enne. Secondo i parenti Del Rio, infatti, potrebbe essere stato rapito.

Cos'è successo ad Amiata: la rapina e la scomparsa delle borse di lusso

Il 22 maggio scorso, Del Rio è partito con il furgone fornito dalla ditta per consegnare le 300 borse di lusso dal valore di 500mila euro. Stando a quanto reso noto, diverse ore dopo la sua partenza dalla ditta l'uomo aveva contattato telefonicamente il titolare per cui lavorava, passandogli la telefonata di un uomo che diceva di chiamarsi Goni. Pochi istanti dopo, ricontattato dallo stesso datore di lavoro, Del Rio non avrebbe più risposto.

Il cellulare del corriere 40enne non è mai più stato ritrovato e dell'uomo non si sono più avute notizie. Lo smartphone risulta infatti irraggiungibile e il dispositivo sembra essere svanito nel nulla dall'inizio delle ricerche. Il furgone con il quale viaggiava è stato trovato carbonizzato a Roccalbegna due giorni dopo la denuncia di scomparsa.

Risultano scomparse anche le borse di lusso, oggetto forse della rapina. Gli inquirenti hanno trovato solo alcuni scatoloni vuoti e dati alle fiamme.

Il giallo del furgone bruciato ritrovato a Roccalbegna il giorno dopo

Il furgone in dotazione al corriere è stato trovato il giorno dopo la denuncia di scomparsa fatta dai familiari di Del Rio. Le indagini stanno proseguendo nel massimo riserbo e per il momento sono state fermate due persone di 42 e 33 anni. Il primo, un 42enne di origini albanesi, è stato fermato mentre si stava per imbarcare su un volo diretto a Tirana mentre l'altro, un 33enne di origini turche, è stato arrestato ad Arcidosso (Grosseto).

Svolta nelle indagini: arrestati due operai agricoli

Per la scomparsa del corriere 40enne sono stati arrestati il 42enne e il 33enne che lavorano come operai agricoli nell'Amiata. Stando a quanto rivelato a Fanpage.it da fonti investigative, altri componenti di una banda specializzata in rapine di merce di lusso sono ricercati. I due uomini fermati sono nel carcere di Grosseto e ad entrambi sono contestati i reati di rapina e danneggiamento a seguito di incendio.Secondo gli inquirenti, la banda che potrebbe aver assaltato il furgone di Del Rio sarebbe collegata alla malavita dell'Est Europa.

Le parole della famiglia di Nicolas

I familiari del 40enne credono che possa essere ancora vivo e che sia stato rapito nel corso della rapina. Per questo motivo la moglie, che vive in Italia, e i parenti dell'uomo che invece risiedono in Argentina stanno condividendo ovunque le immagini di Del Rio e le informazioni sull'ultimo avvistamento.

"Non sappiamo dove si trova dal 22 maggio – ha scritto la moglie -. Diffondete la sua foto affinché questa storia non cada nel nulla e Nicolas torni presto sano e salvo. La sua famiglia dall’Argentina e io stiamo aspettando sue notizie".

Il fratello del corriere, invece, ha fatto sapere di essersi rivolto al consolato italiano in Argentina, ricevendo la promessa di essere contattato appena ci saranno nuove notizie. Da quel momento, però, sarebbe calato il silenzio.