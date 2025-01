video suggerito

Niccolò, morto a 25 anni in un incidente: stava per diventare papà, sui social l'ecografia del figlio Niccolò Mattia Coppola, 25 anni, è morto in un incidente stradale sulla Triestina, all'altezza di Ca' Noghera. La sua Alfa 147 si è scontrata con un camion. Si era sposato l'anno scorso e solo pochi giorni fa aveva annunciato su Facebook che aspettavano un figlio.

A cura di Susanna Picone

L’impatto è stato devastante e per Niccolò Mattia Coppola, un ragazzo di 25 anni di origini pugliesi che viveva a Marghera, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto giovedì mattina in un incidente stradale sulla Triestina, all’altezza dello svincolo del Casinò di Ca' Noghera, a Venezia.

Secondo quanto ricostruito, Niccolò Mattia Coppola era alla guida della sua Alfa 147 quando ha sbandato, forse per una perdita di aderenza sull'asfalto bagnato, ed è finito contro un autocarro. Lui arrivava da Jesolo e andava verso Mestre, il camion coinvolto nello schianto viaggiava nel senso di marcia opposto.

È stato un incidente violentissimo: nello schianto l’auto ne è uscita distrutta. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e disincastrare l'auto dal mezzo pesante, ma purtroppo per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso. Salvo invece fortunatamente il conducente del mezzo pesante coinvolto nell’incidente.

La notizia della morte del giovane ha scosso profondamente la comunità: Niccolò Mattia Coppola si era sposato da poco tempo – con i suoi familiari aveva comprato casa a Marghera – e stava per diventare papà. Solo pochi giorni fa insieme alla moglie avevano postato su Facebook le foto dell’ecografia del figlio in arrivo: “Ti amiamo già tantissimo, la mamma e il papà ti aspettano con ansia”, scrivevano.

Ora sui social dei due giovani restano i messaggi della moglie e di quanti lo conoscevano. “Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerà sempre di te a nostra figlia, le dirò che persona bella e speciale tu fossi e che avevi tanto amore da dare”.