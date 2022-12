Nessuno si era accorto di lei, anziana non mangiava da giorni: trovata denutrita e disidratata in casa A lanciare l’allarme e a mettere in moto la macchina dei soccorsi sono stati i vicini di casa della donna che si erano impensieriti dopo aver constatato che la signora non si vedeva e non dava notizie da giorni.

A cura di Antonio Palma

Tragedia della solitudine sfiorata in Sicilia dove una anziana donna che viveva da sola a Caltanissetta è stata ritrovata dai soccorritori in casa sua in stato confusionale e pesantemente denutrita.

La terribile scoperta è avvenuta ieri, martedì 27 dicembre, quando nell'abitazione della donna, in via Paladini, quartiere residenziale della città siciliana, si sono presentai polizia, vigili del fuoco e soccorsi medici.

Stando al loro racconto, pare che la pensionata, una 80enne che viveva da sola, non desse più notizie da almeno una settimana. Probabilmente qualcuno di loro avrà provato anche a suonare al campanello di casa ma, non ricevendo riposta, si è temuto il peggio.

L'allarme al 112 è stato dato nel pomeriggio di ieri e sul posto si son diretti poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118 con un'ambulanza. In quel momento tutti temevano purtroppo di trovarsi davanti all'ennesima tragedia della solitudine.

Quando, attraverso la scala, i pompieri sono entrati in casa passando per un balcone, avevano poche speranze di trovare in vita la donna ma con grande e piacevole sorpresa, i soccorritori invece hanno trovato l’anziana viva anche se visibilmente provata.

La donna era in un totale stato confusionale e con difficoltà a muoversi. Il medico che l'ha visitata ha riscontrato un forte stato di denutrizione ma anche disidratazione. Elementi che fanno pensare che non mangiasse da giorni.

La pensionata è stata quindi condotta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove è stata ricoverata per le cure del caso. La polizia invece ha rintracciato e contattato i parenti più prossimi per informali della situazione.