Nessun veterinario sull’Isola d’Elba, il cane di Sara muore sul traghetto per Ciampino: “Uno schifo” La denuncia di Sara, il cui cane, Oscar, è morto dopo aver accusato un malore sul traghetto per Piombino perché all’Isola d’Elba, dove vivono, non c’era nessun veterinario disponibile: “Questo è un lavoro che andrebbe fatto con il cuore, vocazione e vero intento di salvare vite. Dire che mi fate schifo è un eufemismo”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

"Se un cane sta male alle 20:40 di un martedì sera su quest’isola muore. Queste alcune delle telefonate fatte in loop da ieri sera per tutta la notte. Nessuna risposta. Oscar mi è morto stamattina sulla nave delle 5 durante un disperato tentativo verso la clinica di San Vincenzo. Dire che mi fate schifo è un eufemismo".

Comincia così il post pubblicato qualche giorno fa su Facebook da Sara, con il quale ha voluto denunciare quanto successo al suo cane, Oscar, il quale, dopo aver accusato un malore, è morto su un traghetto che avrebbe dovuto portarlo a Piombino perché dove vive, all'Isola d'Elba, non era disponibile nessun veterinario, nonostante i numerosi tentativi di contattarne uno.

"Ringrazio dal profondo del cuore la dott.ssa Sovrano, la quale ha passato la notte sul pavimento con me e Oscar cercando di fare il possibile. Questo è un lavoro che andrebbe fatto con il cuore, vocazione e vero intento di salvare vite. Per “l’orario d’ufficio” la laurea la si può prendere di ogni", ha continuato ancora Sara sui social e la cui denuncia ha fatto ben presto il giro del web.

Una vicenda che ha sollevato molte polemiche e l'indignazione di alcune associazioni come nel caso di Animal Project Isola d'Elba: "Questo, per noi che viviamo sull'isola con i nostri animali, é un incubo ricorrente – si legge in un post condiviso sempre sui social -. Non vogliamo stigmatizzare i veterinari elbani. Lo abbiamo detto più volte, sono liberi professionisti e come tali hanno diritto a spengere il telefono quando chiudono i loro ambulatori. Vogliamo invece ricordare che esiste una Gestione associata dei Comuni elbani per la realizzazione del canile, gattile e pronto soccorso veterinario h24. Esiste un preciso accordo, stipulato nel 2018 e in scadenza nell'anno corrente, tra i nostri Sindaci, coloro che dovrebbero tutelare i nostri diritti, che prevedeva oltre alla realizzazione del canile anche l'attivazione del servizio di pronto soccorso.Ecco, sono queste persone che oggi dovrebbero spiegare a Sara perché Oscar non c'è più. A Sara e a molti altri che hanno perso i propri animali senza trovare un veterinario disponibile".