Neonato muore a pochi giorni dal parto, denuncia dei genitori a Cosenza: "Dimesso con la febbre" Il piccolo è morto ieri durante il trasporto in ospedale a Cosenza dopo alcune difficoltà respiratorie in culla. I genitori hanno presentato denuncia, rivelando che aveva qualche linea di febbre quando era stato dimesso dall'ospedale in cui era nato.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nel Cosentino dove un neonato di pochi giorni è morto improvvisamente ieri, 15 ottobre, dopo aver accusato gravi malesseri mentre era in casa a Bocchigliero, un piccolo centro della Sila. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo avrebbe accusato difficoltà respiratorie mentre era in culla ed è stato immediatamente soccorso dai genitori. Madre e padre hanno provato a trasportalo immediatamente in ospedale a Cosenza ma il piccolo purtroppo è morto durate il tragitto.

Ora i genitori hanno deciso di sporgere denuncia per fare luce sull’accaduto, sostenendo che quando è stato dimesso dall’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era nato appena pochi giorni fa, il figlio aveva qualche linea di febbre. Del caso è sta informata l’autorità giudiziaria che potrebbe ora sequestrare la salma del bimbo per ridare l’autopsia e stabilire l’esatta causa di morte.

Il dramma si è consumato nella serata di martedì quando i genitori si sono resi conto che il neonato stava male hanno chiamato il 118. La situazione però bene presto è precipitata. Il bimbo ha perso i sensi e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, che era molto lontana, madre e padre hanno deciso di portare il figlio in ospedale con la loro auto. I soccorsi medici hanno intercettato la coppia in strada nei pressi del rifugio del Cupone. Qui i medici hanno subito preso in carico il bambino le cui condizioni sono apparse subito disperate.

I medici hanno provato a rianimare il piccolo con varie manovre sul corpicino ma ogni sforzo si è rivelato vano e il neonato è stato dichiarato morto sul posto. “La comunità si stringe alla famiglia del piccolo ed è fortemente scossa per il tragico evento. Cosa sia accaduto e se ci sono delle responsabilità non spetta a me stabilirlo, di certo la distanza dai centri di primo soccorso resta una grande difficoltà per le comunità. Siamo ad 80 chilometri da Cosenza e questo penalizza la popolazione” ha dichiarato a Lacnews il sindaco di Bocchigliero.