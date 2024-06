video suggerito

Neonato morto a Villa San Giovanni, la nonna resta in carcere: lo ha lasciato in uno zaino tra gli scogli Resta in carcere la nonna del neonato trovato morto in uno zaino tra gli scogli tra gli scogli di Villa San Giovanni, nei pressi degli imbarcaderi, domenica scorsa: ieri si era avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip.

A cura di Ida Artiaco

Resta in carcere la nonna del neonato trovato morto in uno zaino tra gli scogli tra gli scogli di Villa San Giovanni, nei pressi degli imbarcaderi, domenica scorsa. La donna, mamma della ragazzina di 13enne con deficit psichico che l'ha dato alla luce, ieri non ha risposto nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giovanna Sergi che ha convalidato il provvedimento di fermo emesso mercoledì dalla Procura di Reggio Calabria ed ha emesso, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Walter Ignazitto e del pm Tommaso Pozzati, confermando l'impianto accusatorio.

La nonna, subito dopo il parto della figlia, si sarebbe adoperata per riporre il piccolo appena nato, all'interno di uno zainetto per abbandonarlo poco dopo sulla scogliera antistante il lungomare di Villa San Giovanni. Dall'inchiesta sarebbe emerso che la minorenne è stata aiutata dalla madre anche nelle fasi del parto e che il bambino, trovato ancora con il cordone ombelicale attaccato, è nato vivo. Sarebbe stato soppresso, probabilmente per soffocamento, subito dopo la nascita.

La donna era stata fermata nei giorni scorsi dopo che gli inquirenti avevano visionato le telecamere di videosorveglianza sul lungomare villese, i cui video avevamo mostrato l'indagata, oggi accusata di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, lasciare lo zainetto tra gli scogli.

Mentre la Procura ordinaria prosegue le indagini per verificare se ci sono altre responsabilità, va avanti anche l'altro filone dell'inchiesta, coordinata dal procuratore dei minorenni Roberto Di Palma e dal sostituto Giuseppe Creazzo che stanno individuando chi è il padre del neonato.