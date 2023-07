Neonato morto a Enna dopo essere caduto dall’ovetto: disposta l’autopsia L’esame autoptico è fissato per giovedì 20 luglio. Il piccolo Filippo è caduto dall’ovetto il 12 luglio ed è morto il giorno seguente a causa delle gravi lesioni riportate.

A cura di Davide Falcioni

Verrà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo Filippo, il bambino di sei mesi deceduto lo scorso 13 luglio dopo essere caduto a terra. In un primo momento era trapelato che il neonato era morto dopo essere precipitato dal fasciatoio ed aver battuto la testa, invece il bimbo sarebbe caduto dal cosiddetto "ovetto" che dovrebbe garantire al neonato la massima stabilità.

Subito dopo il piccolo, le cui condizioni soni apparse fin da subito gravissime, era stato trasportato prima all'ospedale Umberto I di Enna e poi, in eliambulanza, al Cannizzaro di Catania dove ha subito ben due interventi di neurochirurgia per tentare di arginare l'emorragia cranica. La Procura di Enna, che aveva subito aperto un fascicolo, ha disposto l'autopsia per far luce sulla dinamica del gravissimo incidente domestico.

L'inchiesta è condotta dal pool diretto dal procuratore capo Massimo Palmeri. Il bimbo era stato portato in ospedale nel pomeriggio del 12 luglio ed era morto nelle ore successive. L'esame autoptico è fissato per giovedì 20 luglio.