Neonata trovata morta a Burgos, l’ipotesi: la madre potrebbe essere stata picchiata La neonata trovata morta in casa a Burgos, in Sardegna, potrebbe non essere morta di stenti come suggerivano le prime ipotesi.

A cura di Susanna Picone

Sono in corso le indagini per capire cosa può essere accaduto alla neonata trovata morta ieri in una abitazione a Burgos, un piccolo comune di poche centinaia di abitanti nella provincia di Sassari, nella regione storica del Gocean.

Secondo le primissime indiscrezioni è emerso che la piccola potrebbe essere nata in casa e poi deceduta, probabilmente morta di fame. Ma ci sarebbe anche una nuova ipotesi al vaglio degli investigatori, secondo le ultime informazioni di cui dà notizia il quotidiano L’Unione Sarda.

La mamma della piccola, una ragazza di 23 anni e non 18 come emerso in un primo momento, potrebbe essere stata picchiata. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva chiamato il 118 perché non stava bene, ma quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato il cornicino della neonata. Sul posto sono arrivati i carabinieri mentre la giovane mamma è stata portata in ospedale.

La donna potrebbe aver partorito in casa già diversi giorni fa, forse sabato scorso, e la figlia potrebbe essere nata morta oppure deceduta poco dopo. Perderebbe così consistenza la prima ipotesi secondo la quale la bimba non era stata nutrita. L’indagine della procura di Nuoro avrebbe quindi cambiato direzione, dopo la prima ipotesi che la bambina fosse morta di inedia.

Sarà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli, a provare a chiarire con esattezza cosa è accaduto. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Bono e i colleghi del Comando provinciale di Sassari. Viene tenuto il massimo riserbo, ma secondo prime indiscrezioni già quattro persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Nuoro.