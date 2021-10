Neonata di 3 mesi muore improvvisamente a Corigliano Rossano, procura dispone l’autopsia Secondo il referto dei medici del nosocomio “Giannettasio” di Rossano, la piccola sarebbe giunta al pronto soccorso già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale medico che ne ha dovuto dichiarare il decesso poco dopo. La Procura ha aperto un fascicolo disponendo l’autopsia.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Calabria dove una neonata di tre mesi è morta improvvisamente mentre era in casa coi genitori nel Cosentino. Il dramma si è consumato nella mattinata di martedì a Corigliano Rossano dove la famiglia della piccola è residente. A trovare la bimba ancora viva ma esanime nella sua culletta sono stati gli stessi genitori che si sarebbero accorti che qualcosa non andava per il suo respiro irregolare. È partita la richiesta di soccorso e la piccola è stata trasportata d’urgenza con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso del locale ospedale dove però purtroppo sarebbe arrivata già morta.

Secondo il referto dei medici del nosocomio "Giannettasio" di Rossano, la piccola sarebbe giunta al pronto soccorso già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale medico che ne ha dovuto dichiarare il decesso poco dopo. Pare che già in ambulanza la piccola non respirasse più. Secondo quanto ricostruito finora, la bimba stava dormendo nel suo lettino, vicina al fratello maggiore di tre anni, quando è accaduto qualcosa. Nonostante l’intervento immediato dei genitori, però, per la neonata non c’è stato nulla da fare.

Come da prassi, l’ospedale ha informato del caso le autorità di polizia e sono partite le indagini per accertare l’accaduto. Gli accertamenti investigativi sono stati affidati ai carabinieri che hanno ascoltato parenti, medici e testimoni. Maggiori elementi utili alle indagini, però, saranno raccolti dopo l’autopsia sul corpicino della piccola già disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, competente per territorio. Al momento l’ipotesi è che la neonata sia stata vittima di una tragica fatalità, forse un soffocamento accidentale in culla.