Nel ristorante 200 kg di carne scaduta e non tracciata: maxi multa dei Nas da 3500 euro La scoperta durante i controlli nei locali e nelle varie attività che da settimane i militari del Nucleo Anti sofisticazioni e Sanità dei carabinieri stanno portando avanti in tutta la provincia di Trento.

A cura di Antonio Palma

Nei congelatori e nei frigoriferi della cucina del ristorante avevano depositato carne per oltre duecento chilogrammi ma in gran parte in buste di plastica anonime, dunque prive di ogni tracciabilità del prodotto, e in alcuni casi anche alimenti scaduti da parecchio tempo. Per questo un ristorante di Trento è stato sanzionato dai carabinieri del Nas con una maxi multa da ben 3500 euro.

La scoperta durante i controlli nei locali e nelle varie attività che da settimane i militari del Nucleo Anti sofisticazioni e Sanità dei carabinieri stanno portando avanti in tutta la provincia di Trento. L'intervento degli esperti del Nas martedì 30 gennaio quando i carabinieri sono entrati nel ristorante per una ispezione trovandosi davanti alla grossa quantità di carni prive di tracciabilità e indicazioni di provenienza in quanto senza etichetta e imbustate in maniera anonima.

Inevitabile il sequestro della merce per la successiva distruzione e la contestazione al titolare del locale di violazioni per omessa tracciabilità e mancata applicazione del piano di autocontrollo con una multa totale di 3500 euro.

Si tratta del quarto controllo dei Nas che nel giro di un mese si conclude con una sanzione per il locale a Trento e con il sequestro di alimenti scaduti. A Riva del Garda ad esempio domenica scorsa i carabinieri avevano rinvenuto alcuni chili di selvaggina scaduti da mesi e, in un panificio, dei sughi in vendita oltre la data di scadenza. Il 15 gennaio era scattato il sequestrato di altri 20 chili di alimenti per un altro locale della stessa zona mentre a inizio anno erano stati posti sotto sequestro 140 chili di carne in un ristorante di Trento nord.

Da inizio anno sono state circa 120 le ispezioni portate avanti dai carabinieri del Nas, con una media di due pattuglie al giorno che effettuano due controlli durante l'orario di servizio.