Nel bar dove il caffè costa 70 centesimi da sempre: “Ingiustificati tutti gli aumenti”

A cura di Simone Giancristofaro

A Cossato, provincia di Biella, c'è un bar dove il prezzo del caffè è rimasto invariato da quando costava 1500 lire: con l'euro il prezzo è di 70 centesimi. Il bar si chiama Fante di cuori ed è gestito Orlando Paldino e Rosina Furiati che ci hanno raccontato il perché della loro decisione. "Speriamo di aver dato un esempio – spiega la signora Furiati – il prezzo giusto dovrebbe essere di 90 centesimi, c'è la crisi, c'è la guerra ma tanti aumenti dei prezzi sono ingiustificati". I nuovi avventori del bar rimangono spesso sbalorditi al momento di pagare i 70 centesimi quando altrove un caffè può costare anche il doppio: “In tangenziale l’ho pagato 1,70” ci racconta un corriere che si è fermato per un caffè al bar di Cossato.

"L'importante è non rimetterci"

"Guadagniamo meno ma l'importante è non rimetterci, il caffè è buono e fa piacere vedere le persone soddisfatte" ci racconta Orlando Paldino che ha il bar dal 1995. Rosina Furiati è rimasta stupita dall'attenzione che si è concentrata sul loro bar nelle ultime settimane: “Non mi aspettavo tutto questo clamore, per noi è la normalità, è una vita a che lo facciamo a 70 centesimi". "Con l’entrata dell’euro – continua Furiati – c’è stato il cambio, all’inizio era 77 centesimi, abbiamo fatto poi 70 perché gli anziani tribolavano con i centesimi”. Così mentre l’inflazione morde e la situazione in Ucraina non dà segni di svolta, nel bar di Cossato il prezzo di un caffè è rimasto inalterato. L’unica tentazione di ritoccare il prezzo è stata durante la pandemia, quando con l’asporto, tra consegna e tazzine di carta il prezzo stava per diventare 80 centesimi, ma i titolari non se la sono sentita. I coniugi di Cossato hanno una figlia che però non vuole occuparsi del bar e allora chiediamo cosa succederà quando chiuderanno o venderanno l’attività: “Ci farebbe piacere vendere l'attività e riposarci, non ci sono persone che vogliono subentrare, nel caso chiederemo di mantenere il prezzo del caffè invariato” per mantenere in vita questa tradizione che resiste da più di vent'anni.