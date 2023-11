Nas nelle mense scolastiche: muffe, insetti ed escrementi di roditori nelle cucine, irregolare 1 su 4 Alimenti conservati male, scarse condizioni igienico-sanitarie nei locali, presenza di umidità, muffa e anche di insetti ed escrementi di roditori: una mensa scolastica su quattro risulta irregolare dopo in controlli dei Gas in circa 1000 aziende.

A cura di Susanna Picone





Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa col Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzata alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense scolastiche.

Le attività hanno interessato circa 1.000 aziende e tra le ditte controllate 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%. Nel medesimo contesto è stata disposta la sospensione dell’attività o il sequestro di 13 aree cucina/depositi alimenti per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali: riscontrata ad esempio presenza diffusa di umidità, di formazioni di muffe, di insetti ed escrementi di roditori.

Tra gli altri, è stato chiuso un asilo nido in provincia di Taranto, peraltro non censito, il cui approvvigionamento idrico avveniva con acqua non idonea per usi alimentari. Nel corso di un controllo eseguito presso un centro di preparazione pasti della provincia di Reggio Emilia, invece, sono state rilevate carenze igienico-sanitarie riconducibili alla presenza di carcasse di insetti ed escrementi riconducibili a roditori. Sospesa l'attività di laboratorio cucina presso due scuole per l'infanzia della provincia di Caserta poiché sono entrambe risultate sprovviste di autorizzazione.

Dopo i controlli sono state accertate 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d'igiene nei locali di preparazione dei pasti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d'appalto.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 700 chili di derrate alimentari (carni, formaggi, pane, pasta, acqua minerale) riscontrate in assenza di tracciabilità, scadute di validità e custodite in ambienti inadeguati. Deferiti 18 gestori dei servizi-mensa, ritenuti responsabili di frode e inadempienza in pubbliche forniture per aver confezionato pasti in qualità e grammatura inferiore a quello pattuito.

"Il cibo che mangiano i nostri bambini ci interessa moltissimo. Ed è importante che i nostri bambini e ragazzi mangino bene nelle mense scolastiche", ha detto il ministro della Salute Schillaci, a margine di un evento alla Camera dedicato alla legge sugli screening per diabete di tipo 1 e celiachia, rispondendo a una domanda in merito ai controlli dei Nas che hanno riscontrato molte irregolarità e chiuso 13 punti cottura.