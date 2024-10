video suggerito

Nardò, si accende sigaretta nell'auto satura di metano: vettura salta in aria, 20enne grave Il giovane, originario di Gallipoli, è ricoverato al centro grandi ustioni di Brindisi. Nell'abitacolo della sua Fiat Panda si era diffuso il gas metano forse fuoriuscito dal sistema di alimentazione della vettura. Non accorgendosene, il 20enne ha acceso una sigaretta…

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia in Salento nella serata di ieri: un ragazzo di appena 20 anni non si è accorto che l'auto sulla quale si trovava era satura di metano e, dopo essersi acceso una sigaretta, è saltato in aria. I fatti sono avvenuti intorno alle ore 22:00 del 13 ottobre a Nardò, quando i carabinieri locali sono intervenuti in via Pietro Giannone, dove era stata segnalata la deflagrazione di “bassa intensità” all’interno dell’abitacolo di una macchina, presumibilmente causata da una fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione dell'utilitaria, una Fiat Panda.

L’incidente ha coinvolto un giovane originario di Gallipoli. L’esplosione si sarebbe verificata nel momento in cui il ragazzo ha acceso l’accendino, ignaro della presenza del gas metano nell’abitacolo, accumulatosi probabilmente a causa di una fuga dalla bombola o dall’impianto di alimentazione del veicolo stesso. Si è così scatenata una vera e propria esplosione che, fortunatamente, è stata di basso potenziale.

Il 20enne ha subito ferite moderate al volto e al cuoio capelluto: è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi per le cure del caso. Le sue condizioni cliniche sono state valutate con prognosi riservata. Danni non gravi alla struttura interna dell’auto.

Per l’accertamento della causa dell'incidente, l’autovettura è stata posta sotto sequestro. Verosimilmente, la deflagrazione è stata causata dalla fuoriuscita del combustibile proveniente dall’impianto di alimentazione della macchina, che ha riempito l’abitacolo creando una miscela esplosiva. L’accensione dell’accendino ha fornito la scintilla necessaria per innescare la deflagrazione.