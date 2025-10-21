Attualità
video suggerito
video suggerito

Nardò, palpeggia e violenta il nipotino ai giardini pubblici: zio bloccato da una passante e poi arrestato

La donna ha casualmente assistito alla scena e, dopo aver messo in fuga l’uomo, si è recata dalla polizia per sporgere denuncia: il 58enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Lecce.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un 58enne di Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata ai danni del nipote, un bambino di 9 anni. Le manette sono scattate nella serata di ieri su disposizione del GIP, che ha accolto la richiesta della Procura di Lecce applicando la misura della custodia cautelare in carcere in carcere

Il presunto autore della violenza è lo zio del bambino. I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 12 ottobre e si sono consumati all'interno dei giardinetti di un quartiere di Nardò, ma le indagini sono scattate venerdì scorso, quando una donna si è presentata presso gli uffici di Pubblica Sicurezza per denunciare l'orribile scena a cui aveva assistito. La testimone, pur non conoscendo l'identità dell'aggressore, ha fornito agli agenti di polizia dettagli decisivi, tra i quali il colore e un danno specifico sulla parte posteriore dell'auto che l'uomo era solito parcheggiare vicino al luogo dell'abuso.

La donna ha descritto anche i momenti della violenza: l'uomo avrebbe prima sollevato la maglietta del minore, palpeggiandogli il sedere, per poi compiere atti di autoerotismo, continuando a toccare il bambino. Spaventata, la testimone ha urlato contro l'aggressore, costringendolo ad allontanarsi in compagnia della giovanissima vittima.

Leggi anche
Vede 25enne su un annuncio social, va sul luogo di lavoro, la sequestra e la violenta: arrestato 35enne

Considerata la gravità di quanto avvenuto e i gravi indizi di colpevolezza raccolti, il pm presso il Tribunale di Lecce ha sollecitato la misura cautelare in carcere per scongiurare il pericolo di reiterazione di analoghi reati. Dopo aver effettuato le perquisizioni in casa e nell'auto in uso al 58enne, gli agenti del Commissariato di Nardò lo hanno trasferito presso la Casa circondariale di Lecce.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
A Roma m anifestazione di solidarietà per Ranucci, Conte: “Fdi ritiri querele a Report”
Attentato Ranucci, analisi su decine di telecamere: caccia a un uomo incappucciato visto dai vicini di casa
Finora undici le inchieste aperte per minacce e pressioni al giornalista
Attentato a Ranucci, la manifestazione a Roma "Viva la stampa libera" a sostegno del giornalista
Gli affari dei clan e la criminalità organizzata, le piste seguite dagli inquirenti
Cosa ci dice la bomba a Sigfrido Ranucci e perché deve preoccuparci tutti
Francesco Cancellato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views