Muore investito da treno mentre lavora i campi: la vittima è consigliere comunale Varzo, in Piemonte

A cura di Davide Falcioni

immagine di repertorio

Marco Cugnoni, consigliere comunale di Varzo, in Piemonte, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno: l'uomo potrebbe essere caduto a causa di un malore, anche se non è al momento possibile escludere nessun'altra ipotesi. Proprietario di alcuni terreni situati lungo la ferrovia, su entrambi i lati dei binari, Cugnoni con ogni probabilità stava raggiungendo una vigna quando è stato travolto dall'Eurocity 37 Ginevra – Venezia più o meno all'altezza del campo sportivo. Ad ora la dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita dagli inquirenti.

Cugnoni era attualmente consigliere comunale a Varzo con deleghe alla viabilità agroforestale, uso del territorio montano, protezione civile; non era al suo primo mandato ma ne aveva già fatti altri ed era quindi molto noto e stimato nel borgo piemontese; era stato inoltre presidente degli Aib e responsabile della protezione civile. Dipendente della Snam in pensione, aveva una settantina d'anni. Dopo l'incidente, verificatosi dopo le 10.30, la linea ferroviaria del Sempione è rimasta a lungo chiusa al transito. Sono intervenuti Polfer, Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco.