Muore al pronto soccorso dopo tre ore in attesa con codice giallo, inchiesta a Palermo L’ospedale ha avviato anche una inchiesta interna: “Proveniva da altri ospedali, in quel momento erano presenti tre casi critici in contemporanea”.

A cura di Antonio Palma

Era in attesa al pronto soccorso da oltre tre ore per essere visitato quando le sue condizioni di salute si sono aggravate portandolo al decesso poco dopo, così è morto nelle scorse ore Vito Petrotta, un uomo siciliano di 62 anni i cui familiari ora hanno deciso di presentare una formale denuncia alla autorità competenti per accertare eventuali mancanze nell’assistenza sanitaria che possono aver portato alla prematura scomparsa. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, sabato 19 febbraio, al Policlinico di Palermo. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo era arrivato da diverse ore al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo quando è deceduto ma in precedenza era stato già in altri ospedali e alla fine gli era stato affidato un codice di priorità giallo.

La famiglia chiede ora di fare piena chiarezza su tutta la procedura seguita dal nosocomio e la Procura del capoluogo siciliano ha già aperto un fascicolo di indagine avviando gli accertamenti del caso. I Pm hanno disposto l’immediato sequestro delle cartelle cliniche e ordinato l’autopsia sulla salma del sessantottenne. Il corpo dell’uomo è stato già portato all'istituto di medicina legale del Policlinico per l’esame post mortem che sarà eseguito nei prossimi giorni dopo l’incarico al medico legale. L’autopsia stabilità l’esatta causa di morte e potrebbe scogliere i primi dubbi su quanto accaduto. Intanto dal policlinico palermitano fanno sapere di aver avviato una analoga indagine interna per ricostruire tutto quello che è accaduto fino alla morte dell’uomo in attesa al pronto soccorso.

"Stiamo verificando il percorso del paziente. Dai primi accertamenti risulta che al momento dell'arrivo, tramite 118, presso il nostro pronto soccorso fossero presenti tre casi critici in contemporanea. Il paziente è giunto da noi proveniente da altri pronto soccorso cittadini” spiegano all’Ansa dall’Ospedale, aggiungendo: “Assicuriamo che stiamo verificando eventuali responsabilità che potrebbero interessare più organizzazioni sanitarie e nel contempo rappresentiamo la nostra vicinanza alla famiglia per quanto accaduto".