Motore dell’aereo Ryanair in fiamme a Brindisi, i passeggeri evacuati: “A bordo panico e urla” Il drammatico racconto dei passeggeri a bordo del volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino che oggi è stato evacuato in pista dopo che uno dei motori è andato in fiamme. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

"Stavamo per partire ma l'aereo ha iniziato a sbandare, poi le fiamme e il panico con gente che urlava e voleva scendere", è il drammatico racconto di uno dei passeggeri a bordo del volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino che oggi è stato evacuato in pista dopo che uno dei motori è andato in fiamme durante le fasi di decollo.

L’aereo, un Boeing 737, si trovava in pista per le operazioni di rullaggio del volo FR8826 quando uno dei motori è esploso facendo una fiammata. L'aereo ha iniziato a sbandare prima che il pilota azionasse i freni e terminasse la corsa, lanciando l'allarme alla torre di controllo. Le fiamme, apparse sul lato destro dell'aereo, sono diventate subito visibili ai passeggeri a bordo attraverso i finestrini, scatenando inevitabilmente la paura.

"Sembrava una scena da film, ci siamo sentiti dei topi in gabbia perché tutti volevano uscire ma non si poteva" ha raccontato una testimone a Repubblica, rivelando: "Le persone prese dal panico hanno iniziato a urlare facendo aumentare la tensione e la paura". "Abbiamo sentito uno scoppio enorme, e alcuni hanno urlato al fuoco al fuoco e c'è stato il panico" ha confermato un'altra passeggera.

Fortunatamente per nessuno di loro vi sono state conseguenze e fisiche. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e poi fatto evacuare tutti i 140 passeggeri attraverso gli scivoli gonfiabili di emergenza. I passeggeri sono stati trasportati in autobus al terminal delo scalo, mentre le autorità hanno temporaneamente chiuso l'aeroporto a causa dell'incidente.

Per circa tre ore, l’aeroporto è stato chiuso e i voli sono stati annullati. “Il problema si è verificato quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio" hanno spiegato dallo scalo pugliese.