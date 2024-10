video suggerito

Fiammata dal motore di un volo Ryanair a Brindisi, passeggeri evacuati con gli scivoli: chiuso l’aeroporto È stata disposta temporaneamente la chiusura dell’aeroporto del Salento per un principio d’incendio al motore di un aereo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino. I 184 passeggeri, più i membri dell’equipaggio, sono stati tutti evacuati. Non si segnalano feriti. Aeroporti di Puglia informa che sono in corso le attività per ripristinare l’operatività dello scalo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stata disposta temporaneamente la chiusura dell'aeroporto del Salento per un principio d'incendio al motore di un aereo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino.

A bordo del mezzo, il volo Fr 8826, c'erano 184 passeggeri, più i membri dell'equipaggio, che sono stati tutti evacuati. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e per alcune ore non ci saranno arrivi o partenze dall'aeroporto per le operazioni di messa in sicurezza del velivolo.

Sull'episodio Aeroporti di Puglia ha fatto uscire un comunicato, informando che "a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell'Aeroporto del Salento di Brindisi".

"Il problema – viene spiegato nella nota – verificatosi quando l'aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l'evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l'equipaggio".

Come si legge ancora nella comunicazione, i passeggeri sono stati portati "in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all'opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo".

Appena si accede al sito di Aeroporti di Puglia, subito compare la seguente comunicazione: "Aeroporti di Puglia informa che a seguito di un problema tecnico a un aeromobile in pista per la partenza si è reso necessario procedere alla sospensione dei voli in arrivo e partenza dall'aeroporto del Salento di Brindisi. I tecnici della compagnia sono all’opera affinché Aeroporti di Puglia possa ripristinare le normali condizioni operative".

Il portale è consultabile a questo link, dove è probabile verranno pubblicate successivamente novità in merito all'incidente.

In aggiornamento.