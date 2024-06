Motonave rischia di affondare vicino Grado, passeggeri ed equipaggio sulle zattere di salvataggio Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso a una motonave sul punto di affondare quattro miglia al largo di Grado (Gorizia). I passeggeri sono in salvo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Allarme al largo di Grado (Gorizia) per le oltre 80 persone a bordo di una nave. È stato lanciato il Mayday perché l'imbarcazione – si tratta della motonave “Audace” – è a rischio affondamento.

La nave, in servizio da Grado a Trieste, ha lanciato l’allarme mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone. A bordo 76 passeggeri più i membri dell’equipaggio: sono tutti in salvo. Sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e verranno riportati al porto di Grado. Sono in corso comunque controlli per accertare che nessuno sia rimasto a bordo dell’imbarcazione che fa da spola tra Trieste e Grado.

In soccorso alla motonave Audace sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, oltre ai vigili del fuoco, con elicotteri e il nucleo sommozzatori, e la Guardia di finanza.

"Gorizia, intervento dalle 11:50 dei vigili del fuoco e guardia costiera per un’imbarcazione con 76 persone a bordo in fase di affondamento 4 miglia a largo di Grado. Tutti i passeggeri sono in salvo sulle scialuppe, in corso trasbordo su motobarca", si legge in un tweet diffuso dai vigili del fuoco.

L'imbarcazione Audace era partita questa mattina da Grado per arrivare a Trieste: prima di arrivare a Monfalcone, intorno a mezzogiorno, ha lanciato una chiamata di emergenza per rischio affondamento. Sembra che la motonave stesse imbarcando acqua. I passeggeri sono stati subito trasferiti con delle zattere sulle motovedette della Capitaneria di Porto e trasportati in sicurezza verso il Molo Torpediniere a Grado.

L’intera Isola d’Oro si è mobilitata per accogliere i passeggeri, tra di loro ci sono anche molti stranieri. Sul posto sono arrivate, a scopo precauzionale, diverse ambulanze ma nessuno a quanto si apprende sarebbe rimasto ferito.