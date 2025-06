Motociclista non si ferma all’alt della polizia locale: rimossi 87 punti dalla patente e 1900 euro di multa

video suggerito

Un frenetico inseguimento, una scena che sembra essere uscita da un film. Questo è quanto successo intorno a mezzogiorno in pieno centro a Ferrara, dove, a bordo di una moto, un 57 enne residente a Riva del Po non si è fermato all'alt della polizia locale. Di conseguenza, gli agenti hanno tallonato il motociclista e gli hanno inflitto una "punizione" molto pesante: 1900 euro di multa e rimozione di 87 punti della patente per commesso 16 infrazioni del Codice della Strada.

L'episodio è accaduto in corso della Giovecca, quando una moto Bmw ha sorpassato l'auto dei poliziotti, superando anche un bus nonostante la striscia continua. In seguito alla trasgressione, avvenuta all'altezza di corso Martiri della Libertà, le forze dell'ordine hanno affiancato il veicolo a un semaforo rosso di viale Cavour, intimando l'alt al guidatore.

Tuttavia, l'uomo sarebbe ripartito velocemente allo scoccare del verde, proseguendo verso la stazione ferroviaria. Da quel momento è partito un inseguimento con sirene e lampeggianti, che ha visto il 57enne attraversare con il rosso in diverse zone della città e superare a destra veicoli fermi, senza dare precedenza a pedoni e ciclisti nei paraggi.

La rincorsa al motociclista è andata avanti a tutto spiano su corso Porta Mare e attraverso la rotatoria di piazzale San Giovanni, anche in un tratto stradale nei pressi di una scuola. Alla fine, il 57enne era riuscito a fuggire dai poliziotti.

Per questo motivo, al termine dell'inseguimento, la polizia locale ha provveduto ad aprire un'indagine. Nel corso della scorsa settimana, l'uomo è stato identificato, motivo per cui gli sono stati contestati 16 verbali per aver infranto più volte il Codice della Strada: una multa totale di 1900 euro e la decurtazione di 87 punti dalla patente.