Morto Luca Ruffino, presidente di Visibilia Editore: il manager si sarebbe suicidato Il presidente di Visibilia Editore, Luca Giuseppe Reale Ruffino, è stato trovato morto nella sua casa di Milano. Aveva 60 anni. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio.

A cura di Susanna Picone

Luca Giuseppe Reale Ruffino, presidente di Visibilia Editore, l'ex società di Daniela Santanché, è stato trovato morto nella sua casa di Milano. Il manager, 60 anni, secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato sparandosi con un'arma regolarmente detenuta nella notte tra sabato e domenica.

Il corpo di Ruffino è stato trovato nella tarda serata di sabato dal figlio che si era allarmato perché non riusciva a mettersi in contatto col padre e per questo lo aveva raggiunto a casa. Il gesto estremo, secondo le prime ricostruzioni dell'Ansa, sarebbe legato a questioni personali. Si ipotizzano gravi problemi di salute.

Ruffino avrebbe partecipato per l'ultima volta a una riunione del Cda di Visibilia Editore giovedì scorso. Sul decesso indagano ora la procura di Milano e la polizia. Ruffino, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe lasciato dei biglietti, destinati ai parenti, in cui avrebbe spiegato le ragioni del suo gesto.

La notizia della morte di Ruffino era stata anticipata dal sito "Dagospia". Storicamente legato all'amministrazione di condomini, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia società di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari quotata a Euronext Growth Milano, a ottobre del 2022 il manager era subentrato in Visibilia rilevando le quote della senatrice di Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Articolo in aggiornamento