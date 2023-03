Morte Vincenzo Spera: il ragazzo alla guida dello scooter indagato per omicidio stradale Indagato per omicidio stradale il giovane che la notte scorsa ha travolto col suo scooter a Genova Vincenzo Spera, manager dello spettacolo e presidente di Assomusica morto dopo l’incidente. Il ragazzo risultato positivo alla cannabis.

A cura di Susanna Picone

Vincenzo Spera

Il giovane che ha travolto e ucciso col suo scooter la scorsa notte Vincenzo Spera, manager dello spettacolo e presidente di Assomusica, è indagato per omicidio stradale. Il ragazzo, a quanto emerso, è risultato positivo alla cannabis ma l'assunzione potrebbe risalire anche ai giorni precedenti dato che da una prima valutazione dei sanitari la scheda psico-fisica è risultata negativa e cioè è apparso lucido.

In seguito all’incidente è stato portato in ospedale con diverse fratture facciali: al momento la prognosi è di 20 giorni ed è in corso la valutazione per un eventuale intervento. La procura intanto ha sequestrato lo scooter su cui viaggiava, una vespa che risulterebbe senza assicurazione.

Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, che coordina le indagini della sezione infortunistica della polizia locale, nei prossimi giorni darà gli incarichi per ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto.

Il drammatico incidente in cui è rimasto ucciso Spera è avvenuto ieri sera a Genova: a quanto emerso, la strada era bagnata per la pioggia e le condizioni meteo non erano buone. Secondo le prime informazioni, il giovane doveva andare a un allenamento e avrebbe preso lo scooter per fare prima. Il padre del ragazzo ha già dato la disponibilità per un risarcimento.

Spera è stato travolto in corso Magenta, nel quartiere di Castelletto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il manager si trovava nei pressi della sua abitazione. Soccorso dal personale del 118 dopo aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto, è stato ricoverato all'ospedale San Martino in codice rosso, dove è morto poco dopo. Vani i tentativi di rianimarlo.

Vincenzo Spera era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.