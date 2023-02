Pierpaolo Panzeri, il presunto killer è un amico d’infanzia: fermato in Romania, era con auto del padre Sarebbe fuggito verso l’Est Europa a bordo della macchina del padre e con i soldi della nonna il killer di Pierpaolo Panzieri, il 27enne ucciso a Pesaro con 13 coltellate: si tratterebbe di un 30enne del posto, amico di infanzia della vittima e con problemi psicologici.

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe fuggito verso l'Est Europa il presunto killer di Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto nella sua abitazione a Pesaro, ucciso con 13 coltellate. Si tratterebbe di un 30enne del posto, Michael Alessandrini, amico d'infanzia della vittima, con gravi problemi psicologici, ludopatico, violento.

Gli inquirenti si sono messi sulle sue tracce da ieri, subito dopo la scoperta del cadavere del 27enne, trovato riverso in una pozza di sangue. Sarebbe stato fermato in Romania. La porta non presentava segni di effrazione: da qui l'idea che Pierpaolo conoscesse il suo assassino.

Il killer, dopo avergli inferto almeno 13 coltellate, di cui una alla gola, è fuggito via a bordo dell'auto del padre, una vecchia Renault Clio. In tasca poche centinaia di euro che aveva sottratto alla nonna. Dopo l'omicidio nella serata di domenica, in via Gavelli 19, è fuggito con la macchina passando il confine a Trieste per poi vagare nei Paesi dell'Est Europa. In tasca ha anche il cellulare della vittima e probabilmente l'arma del delitto.

Ancora ignoto il movente dell'omicidio. I due avevano sicuramente cenato insieme la sera di lunedì, prima che si consumasse la tragedia.

Pierpaolo era uno stimato lavoratore, ben voluto da tutti, oltre che grande appassionato di musica. Sognava di girare il mondo armato di chitarra e tromba. Viveva nella casa dove ha trovato la morte solo da una quindicina di giorni, in affitto.

"La città è sotto choc per una tragedia assurda e feroce. Speriamo che le forze dell’ordine riescano presto a prendere l’assassino", è stato il commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, all’indomani della morte di Pierpaolo Panzieri. Una tragedia che ha sconvolto la comunità pesarese.