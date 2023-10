Morte Pierina Paganelli, sequestrata casa del consuocero. La vicina: “Ho paura di andare in garage” Pierina Paganelli è stata uccisa a Rimini sotto casa da un killer la cui identità è ancora sconosciuta. La polizia sta indagando e oltre al box auto della vittima, ora ha posto sotto sequestro anche la casa del consuocero, suo vicino. Intanto cresce la paura tra i residenti della zona incriminata.

Pierina Paganelli

Attorno all'atroce morte di Pierina Paganelli aleggia un'ombra di mistero. La donna di 78 anni di Rimini è stata trovata senza vita davanti al vano scale che dal garage conduce al suo appartamento. Al momento del ritrovamento, mercoledì 4 ottobre, l'anziana presentava sul corpo circa 15 coltellate, inflitte da un killer ancora sconosciuto.

Quello che si sa è che prima di essere uccisa, l‘anziana aveva partecipato ad una funzione religiosa nella Sala del Tempio dei Testimoni di Geova nella frazione riminese di Bellariva. Al suo termine, verso le 22, faceva rientro a casa con l'auto e una volta parcheggiata nel garage apriva la porta che dava sul vano scale dove avrebbe fatto il terribile incontro.

Le indagini da parte della polizia stanno proseguendo senza sosta e numerose ipotesi sono state avanzate circa il suo omicidio. Nelle ultime ore continuano ad emergere importanti dettagli come ad esempio la volontà di Pierina di difendersi dal suo aggressore. Secondo gli inquirenti infatti, l'anziana avrebbe preso parte di una vera e propria colluttazione la quale giustificherebbe i vestiti strappati al momento del ritrovamento del cadavere.

Gli agenti della polizia inoltre hanno posto sotto sequestro non solo il box auto di Pierina, ma anche l‘appartamento del consuocero, il padre di Manuela Bianchi, la nuora della vittima che per prima ha scoperto l'omicidio. Da tempo l'uomo aveva preso in affitto un appartamento nello stesso condominio della donna per starle accanto dopo la morte dell'ex marito.

A parlare è stato anche un vicino di casa della vittima che ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha detto: "Pierina era una signora tranquilla, la vedevo qualche volta al bar e spesso veniva con suo figlio Giuliano, anche lui vittima di un brutto incidente ancora non del tutto chiaro".

Infatti Giuliano, il figlio di Pierina che viveva in una casa a fianco della madre, a maggio di questo stesso anno è stato anch'egli aggredito in circostanze ancora incerte. L'ipotesi più accreditata parlava di un'auto che l'avrebbe investito anche se i segni presenti sul volto dopo l'incidente facevano pensare ad un'aggressione.

Dunque la paura tra i residenti del villaggio di San Martino, dove è stata uccisa Pierina, cresce sempre più: gli abitanti del condominio della vittima respirano aria di terrore e come riporta il Corriere Romagna, uno dei residenti di via Ciclamino ha confidato di sentirsi fortemente in pericolo. "Non conoscevo Pierina ma quello che è successo mi ha così impressionato che adesso ho paura di andare in garage. L'assassino potrebbe essere tra noi. Non ci sentiamo più sicuri".