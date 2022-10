Morte Luana D’Orazio, accordo tra accusa e difesa per patteggiamento. La mamma: “Il pm non ha figli” Una decisione da parte della giudice Francesca Scarlatti arriverà nel pomeriggio di oggi. Accusa e difesa hanno concordato un patteggiamento della pena per i due imputati Luana Coppini e Daniele Faggi.

Due anni di reclusione per Luana Coppini, un anno e sei mesi per Daniele Faggi, con la sospensione condizionale della pena per entrambi. È questa la proposta di patteggiamento avanzata dai legali della donna e dell'uomo, titolari dell'orditura di Montemurlo nella quale il 3 maggio 2021 morì Luana D'Orazio, donna di 22 anni inghiottita e stritolata da un orditoio mentre era al lavoro. La pena è stata concordata con la procura, che aveva posto come condizione l'effettivo pagamento del risarcimento stabilito in poco più di un milione di euro. Nel patteggiamento rientra anche la sanzione pecuniaria di 10.300 euro per la ditta.

Una decisione da parte della giudice Francesca Scarlatti arriverà nel pomeriggio di oggi. Nel frattempo Emma Marrazzo, mamma di Luana, è apparsa amareggiata: "Se la vita di mia figlia vale due anni, mi rimetto a quello che decideranno, ma non so se il pm ha figli…". Nel corso dell'udienza di questa mattina è stata discussa anche la posizione del tecnico Mario Cusimano, che non ha chiesto riti alternativi. A processo c'è anche la società dell'orditura in qualità di persona giuridica.

Come è morta Luana D'Orazio

Come si ricorderà Luana D'Orazio, operaia di 22 anni madre di un bimbo che ora ha 6 anni, perse la vita mentre era al lavoro: la giovane donna venne stritolata tra gli ingranaggi di un orditoio che era stato manomesso – secondo le accuse – per funzionare con la saracinesca alzata, omettendo un fondamentali dispositivo di sicurezza.

La modifica sarebbe stata realizzata non tanto per aumentare i profitti (le stime delle fiamme gialle parlano di un aumento di produttività marginale, dell'8%, peraltro relativo a un macchinario di campionatura), ma più genericamente per alleggerire le operazioni degli operai. Nella relazione vengono ripercorsi gli ultimi istanti di vita di Luana e quelli subito successivi. E si indicano precise responsabilità: "La macchina presentava una evidente manomissione con un altrettanto evidente nesso causale con l'infortunio", si legge.

Secondo i tecnici che hanno effettuato la perizia sul macchinario la ditta utilizzava l'orditoio in maniera non conforme, per la presenza di una "staffa fortemente sporgente anziché una con superficie esterna liscia, come previsto e fornito dal costruttore". La stessa staffa su cui restarono impigliati i vestiti di Luana, poi stritolata dal macchinario.