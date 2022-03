Morta sola in casa da anni ma nessuno se ne accorge: la scoperta durante controllo dell’Inps I soccorsi, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da addetti Inps, hanno rinvenuto nella cucina della donna cibo che era scaduto addirittura nel 2018.

A cura di Antonio Palma

Era morta da anni in casa sua ma nessuno si era accorto di lei e della sua assenza tanto che anche l’Inps la cercava per chiarire la sua posizione previdenziale. È la terribile storia di abbandono che arriva da Trieste dove la pensionata è stata rinvenuta senza vita martedì nella sua abitazione, completamente mummificata. Accanto a lei i resti del suo gatto, anche lui probabilmente morto da tempo di stenti. L’orribile scena scoperta quasi per caso quando alcuni addetti dell’ufficio Inps locale hanno bussato alla porta di casa. Gli operatori dell’Inps dovevano effettuare un controllo di carattere amministrativo ma, non ricevendo risposta dopo ripetuti tentativi, si sono insospettiti e hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Si pensava a un malore ma, quando i pompieri hanno forzato la porta e sono entrati, si sono trovati davanti a una scena drammatica, con il corpo senza vita della donna ormai in stato avanzato di decomposizione o chiedesse di lei. Il sospetto è che la donna possa essere morta anni fa senza che nessuno se ne accorgesse. Secondo quanto rivela il quotidiano il Piccolo, in casa infatti soccorsi e agenti della polizia locale intervenuti hanno rinvenuto sulla tavola della cucina cibo che era scaduto addirittura nel 2018. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire cosa è accaduto esattamente ma probabilmente la donna, che ora avrebbe avuto 89 anni, è morta per un malore in casa e il gatto poco dopo per stenti. Nessuno ha chiesto di lei in tutto questo tempo anche perché la pensionata che non aveva legami affettivi e con gli unici parenti, tra cui una sorella, aveva interrotto i rapporti da molto tempo. Inoltre nel palazzo ci sarebbero soltanto uffici e dunque non aveva vicini di casa che potevano accorgersi di lei.