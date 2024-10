video suggerito

Morta schiacciata dal bus dopo scuola a Piacenza, la 14enne soccorsa da un’infermiera mamma di un compagno La 14enne morta schiacciata dall’autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa a Piacenza dopo le lezioni scolastiche, era stata soccorsa in un primo momento dalla mamma di un compagno di scuola, un’infermiera che era andata a prendere il figlio per portarlo a casa. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava correndo per raggiungere l'autobus per tornare a casa, ma il veicolo l'ha accidentalmente travolta e uccisa. La 14enne morta a Piacenza sarebbe scivolata all'uscita da scuola mentre cercava di raggiungere la fermata prima che l'autobus ripartisse per dirigersi a Cortemaggiore, dove l'adolescente viveva.

Tra le ipotesi di chi ora sta indagando sull'accaduta, c'è quella di un incidente dovuto a una perdita dell'equilibrio o a uno scivolone. L'autista del bus ha fermato immediatamente il mezzo quando si è accorto della 14enne scivolata sotto le ruote e ha richiesto l'intervento tempestivo di un'infermiera che era venuta a prendere il figlio dopo le lezioni. Per la ragazzina, soccorsa anche dal 118 e dalla Croce rossa, non vi è purtroppo stato nulla da fare.

Le condizioni dell'adolescente sono apparse da subito disperate e ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano. Sul caso sta indagando la Polizia locale che sta ricostruendo i fatti anche con l'aiuto delle immagini di una dash cam presente su un altro autobus e grazie alle testimonianze di altri presenti. Il preside della scuola frequentata dalla 14enne ha espresso profondo dolore per l'accaduto. "Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia della vittima – ha sottolineato Alberto Mariani – e porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

La prima cittadina di Piacenza, Katia Tarasconi, colpita tre anni fa da un lutto simile, ha sottolineato che tutta la comunità condivide "il dolore di questa famiglia".

Con la morte della 14enne a Piacenza sale a 3 il bilancio delle vittime di incidenti durante il percorso casa-scuola dall'inizio dell'anno. Secondo l'Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale), dall'inizio dell'anno si sono verificati 48 incidenti che hanno coinvolto studenti nei pressi degli istituti scolastici. Cinque di questi riguardano gli scuolabus.

Le due precedenti vittime sono state un ragazzo di 15 anni a Cagliari, investito da un'auto l'8 gennaio scorso, e un diciassettenne a Perugia, colpito da un furgone il 14 marzo, entrambi mentre si recavano alla fermata del bus per andare a scuola. Nella stessa giornata in cui la 14enne è stata travolta dal bus, una bimba di 12 anni è stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello.