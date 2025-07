Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre

La piccola è deceduta oggi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita a nonni e zia sull’autostrada A1 ieri a Barberino del Mugello, nel tratto tra Firenzuola e Badia. Resta ricoverata in ospedale invece la madre le cui condizioni sono giudicate gravissime.

Non ce l'ha fatta la bambina di quattro anni coinvolta nel gravissimo incidente sull'autostrada A1 ieri nella galleria di Base della Variante di Valico a Barberino del Mugello, nel tratto tra Firenzuola e Badia. La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata d'urgenza e in condizioni gravissime nel pomeriggio di martedì. Si aggrava così il già tragico bilancio dello schianto che ha distrutto un'intera famiglia originaria di Gravellona Toce in provincia del Verbano Cusio Ossola. La notizia è stata confermata dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania.

Chi sono le vittime dello schianto in A1

I cinque occupanti della macchina, infatti, appartenevano tutti allo stesso nucleo famigliare. La piccola deceduta oggi viaggiava con i parenti a bordo dell'utilitaria di famiglia che, per motivi ancora tutti da accertare, è stata travolta da un camion che li seguiva nello stesso senso di marcia sulla carreggiata dell'autostrada A1 che stavano percorrendo. Nell'impatto erano deceduti sul colpo i nonni della bimba, Mauro Visconti di 69 anni e la compagna Nydia Zoila Albuquerque Basulto di 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni.

Nell'incidente erano rimaste ferite gravemente la piccola di 4 anni e la madre trentasettenne. Nonostante gli sforzi dei medici, troppo gravi si sono rivelate le ferite e i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso oggi. Resta ricoverata in ospedale invece la madre le cui condizioni sono giudicate gravissime.

Le tre vittime adulte dell’incidente in A1

Le indagini sull'incidente: ipotesi guasto all'auto

Intanto vanno avanti le indagini della Polizia Stradale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. L'autista del tir coinvolto nello schianto, un 56enne, è indagato per omicidio stradale ma si tratta di un atto dovuto. L'uomo, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo ma si indaga sulla velocità del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, la Panda su cui viaggiava la famiglia si sarebbe fermata improvvisamente sulla corsia di marcia in galleria. Alcune auto che sopraggiungevano sono riuscite ad evitarla ma non il camion che ha travolto l'utilitaria.

L'ipotesi prevalente a cui starebbe lavorando la Polizia Stradale di Bologna, incaricata delle indagini della procura di Firenze, parla di un possibile guasto improvviso all'auto. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, infatti, si vedrebbe la Panda fermarsi quasi di colpo e dopo qualche istante accendere le quattro frecce.

Non è escluso però un malore della conducente, la 37enne ferita. La vettura era un modello ibrido ed era omologata per quattro persone ma a bordo erano in cinque. Da chiarire anche se la bimba fosse sul regolare seggiolino per la sua età che al momento non sarebbe stato trovato. Dell'auto travolta dal camion però resta ben poco. Sui pochi resti si stano svolgendo i rilievi degli investigatori con accertamenti complessi che richiederanno diversi giorni.