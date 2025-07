Firenze, incidente in galleria sull’A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba. Code in autostrada

Gravissimo incidente oggi in autostrada, nella galleria di Base sulla A1, nel comune di Barberino del Mugello nella provincia di Firenze, lungo la Variante di valico. Ci sono almeno tre morti e due feriti gravi. Le vittime sono tre uomini. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto tra un autocarro e una vettura intorno alle 14.30 di oggi, martedì 15 luglio, all'interno della galleria. Tra i feriti una donna di 35 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso, e una bambina, anche lei portata in elisoccorso in ospedale.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso dopo l’incidente.

Poco prima delle 16, è stato poi riaperto sull'autostrada A1 il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Aspi ha comunicato la riapertura spiegando che nel tratto interessato "il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente". Attualmente sono 7 i km di coda verso Bologna.

Secondo le prime informazioni, i tre uomini deceduti e le due ferite viaggiavano tutti sull’auto coinvolta nello scontro con l'autocarro. A bordo della vettura c'era anche un cane, anch'esso morto nell'impatto. I Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra e un polisoccorso e l'autogru da distaccamento di Fi-Ovest, hanno operato con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone dal veicolo e affidarle al personale sanitario. Ma purtroppo, al termine delle manovre di soccorso, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di 3 uomini. La circolazione è bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto anche personale di Autostrade.

Le code nel tratto autostradale

"Attivati i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3 che hanno trasportato una bambina e una donna in cura negli ospedali, purtroppo tre uomini sono deceduti insieme a un cane. Il traffico è bloccato, sul posto anche Polizia Stradale e Autostrade. I nostri operatori stanno facendo il massimo, ci stringiamo con dolore e speranza", ha scritto su Telegram il presidente Giani.