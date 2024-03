Morta a 13 anni dopo il calcio di un cavallo, donati gli organi: “Così altri bambini potranno vivere” La zia della 13enne di Carpi morta dopo essere stata colpita con un calcio da un cavallo nel maneggio che frequentava: “Era vita allo stato puro, saranno donati i suoi organi. Lei non c’è più, almeno speriamo che possa dare la vita ad altri bambini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

È lutto a Carpi per la morte di una bambina di soli 13 anni, colpita dal calcio di un cavallo in un maneggio. La tragedia si è verificata ieri nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era arrivata in gravi condizioni il giorno precedente dopo essere stata scalciata dall'animale mentre si trovava in un maneggio a San Martino in Rio, che la ragazzina frequentava.

"Era vita allo stato puro. Coinvolgeva tutti con il suo entusiasmo: dei cinque cugini, tra loro molto legati, era la più piccola ma anche quella con le idee già chiare. Il nonno ogni pomeriggio faceva il giro per raccogliergli tutti nelle varie scuole e poi tutti dai nonni, tra giochi, scherzi, e confidenze", ha detto a Il Resto del Carlino la zia della giovane vittima, che ha anche reso noto che i genitori della 13enne hanno deciso per la donazione degli organi.

Una decisione presa "con la speranza che grazie a mia nipote altri bambini e bambine possano vivere. Abbiamo pregato ogni istante da quando è accaduta la tragedia, sperato in ogni modo, certi che la sua immensa voglia di vivere fosse più forte di tutto. Lei non c’è più, almeno speriamo che possa donare la vita ad altri bambini", ha concluso.

L'incidente si è verificato giovedì 7 marzo: stando a quanto ricostruito finora, la 13enne stava portando a mano l'animale nel maneggio. A quel punto è stata scalciata dal cavallo, che l'ha colpita al volto. La 13enne è stata vista a terra da un'altra allieva del centro che ha allertato un'istruttrice, la quale a sua volta ha chiamato i soccorsi. "Io l'ho vista a terra e già non era cosciente. Non ci è mai capitata una cosa simile, è la prima volta", ha detto l'istruttrice.

Trasferita d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Indagini sono in corso da parte della Procura per cercare di capire cosa sia successo e la dinamica precisa della tragedia.