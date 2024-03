Cavallo le sferra un violento calcio al volto, 13enne è grave in rianimazione: “Stava camminando” La ragazzina di Carpi è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le condizioni sono gravissime e i medici si sono riservati la prognosi. “Stava camminando accanto al cavallo” hanno rivelato dal Centro ippico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Rimangono gravissime le condizioni di salute della ragazzina di 13 anni colpita ieri da un violento calcio al volto scagliato da un cavallo nel centro ippico in cui si allenava a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, al confine con la provincia di Modena. Dopo i soccorsi sul posto, la ragazzina è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dove è stata immediatamente ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Secondo i medici, che si sono riservati la prognosi, le sue condizioni purtroppo sono disperate anche se si sta cercando di fare di tutto per salvarla. Al momento dei soccorsi, la minore, residente a Carpi, nel Modenese, era già esanime a terra all’interno dell’area del centro ippico che frequentava da tempo. I sanitari del 118, accorsi in poco tempo e in forze da varie zone dell’Emilia, hanno dovuto rianimarla con un massaggio cardiaco e stabilizzare le sue condizioni prima di trasportarla in ospedale.

Viste le sue condizioni gravissime, è stato richiesto il trasporto tramite elicottero di soccorso, giunto da Parma, che poi ha provveduto ad accompagnare la tredicenne direttamente al Maggiore dove è stata ricoverata per un grave trauma cranico.

Intanto sono state avviate le prime indagini per ricostruire i fatti. I carabinieri, accorsi sul posto, hanno ascoltato tutti i presenti al centro ippico per raccogliere le loro testimonianze. A lanciare l’allarme intorno alle 17 di ieri, giovedì 7 marzo, sarebbe stata un’altra ragazzina che era in compagnia della tredicenne e avrebbe assistito alla scena.

La ragazzina, coetanea della 13enne vittima del calcio del cavallo, è subito corsa a chiamare la responsabile del centro ippico che però non ha potuto fare altro che chiamare i servizi di emergenza medica. “Io non ho visto la scena di persona. Insieme con lei c’era un’amica, sua coetanea che mi è venuta a chiamare immediatamente” ha raccontato al Resto del Carlino la titolare del centro ippico, rivelando: “Stava camminando accanto al cavallo, che deve aver dato un calcio e lei è caduta. Era a terra, non era cosciente”.