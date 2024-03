Modena, colpita con un calcio fortissimo da un cavallo: 13enne in condizioni disperate Una ragazzina di 13 anni, residente a Carpi, è stata ricoverata in condizioni disperate nella rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo essere stata colpita con violenza dal calcio di un cavallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una 13enne di Carpi, in provincia di Modena, è stata trovata prima di sensi, a terra, accanto al suo cavallo nei pressi di un centro ippico del paese della Bassa reggiana, poco distante da San Martino in Rio dopo le 16.30 di oggi 7 marzo. La ragazzina, ora ricoverata, si stava allenando quando l'animale le ha sferrato un fortissimo calcio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la giovane è stata portata in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in rianimazione. I soccorritori avrebbero cercato di rianimarla sul posto dai prima soccorritori prima di essere trasportata in ospedale, in condizioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito, sarebbero stato uno degli istruttori della struttura ad accorgersi della giovane, priva di coscienza. Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’arrivo di ambulanza, automedica, autoinfermieristica, raggiunti dall’elisoccorso di Parma.

A bordo del velivolo si è poi deciso di trasferire d’urgenza la 13enne all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Avrebbe riportato un trauma cranico violentissimo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti.

IN AGGIORNAMENTO