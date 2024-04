video suggerito

Interrompe la chemio durante la gravidanza per far nascere il suo bimbo: Azzurra Carnelos muore a 33 anni Azzurra Carnelos, 33 anni, è morta di tumore al seno sabato 13 aprile. La giovane si era ammalata una prima volta nel 2019 ma in quell’occasione la sua salute si era ristabilita. Il cancro si era però ripresentato a febbraio di quest’anno, quando aspettava il suo bambino. Insieme ai medici la donna aveva scelto di sospendere le cure e dare alla luce il piccolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la 33enne Azzurra Carnelos

Ha deciso di portare avanti la gravidanza nonostante il ritorno del cancro, da cui sembrava inizialmente guarita. Dopo il parto, ha ripreso le cure ma Azzurra Carnelos, 33 anni, purtroppo non ce l'ha fatta. Sabato 13 aprile la giovane è morta di tumore al seno.

La 33enne si era ammalata una prima volta nel 2019 e in quell'occasione i medici erano intervenuti tempestivamente: le cure si erano rivelate efficaci, la salute di Azzurra si era ristabilita. Due anni fa aveva deciso di sposarsi e nel 2023 aveva scoperto di essere incinta del piccolo Antonio.

Purtroppo, la gioia dell'imminente arrivo del bimbo era stata funestata a luglio dal ripresentarsi della malattia, rivelata durante gli accertamenti connessi alla gravidanza, come si legge su Il Gazzettino.

Insieme ai medici la donna aveva scelto di far nascere suo figlio dopo 32 settimane nel reparto di Neonatologia dell'ospedale Ca’ Foncello di Treviso, sospendendo le cure nei giorni precedenti perché temeva che potessero influire sulle condizioni di salute del bambino.

Subito dopo il parto, la donna aveva ripreso le terapie per contrastare la malattia, ma questa volta si è rivelata molto più aggressiva della precedente. "Azzurra è stata una roccia – hanno confidato la mamma e il marito della giovane a La Tribuna di Treviso – Ha ringraziato con il sorriso fino all'ultimo i medici e tutto il personale che le prestava le cure antalgiche con una forza che ha sorpreso tutti".

I funerali della 33enne saranno celebrati nel Duomo San Giovanni Battista di Oderzo mercoledì 17 aprile alle ore 15 e dopo la cerimonia si concluderà al cimitero.

La famiglia, come si legge nell'annuncio pubblicato sui social dai servizi funebri a cui si è affidata, ha chiesto di non comprare fiori ma di destinare eventuali offerte alla Neonatologia dell'ospedale di Treviso, in ringraziamento per tutta l'assistenza prestata al suo piccolo.