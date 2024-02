Molotov contro consolato Usa a Firenze, video rivendicazione col nome di Hamas: “Situazione seria” Un video di rivendicazione a presunta firma “The whole world is Hamas”, per le bottiglie incendiarie lanciate verso la sede del consolato degli Stati Uniti a Firenze, è stato inviato alla sede Rai del capoluogo toscano e Firenze Today. Il filmato è stato acquisito dalla Digos che ne sta valutando l’attendibilità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Screen dal video della presunta rivendicazione

Due bottiglie molotov lanciate contro il consolato Usa a Firenze della notte tra il 31 gennaio e l'1 febbraio e poi il video di una presunta rivendicazione, un filmato dove comparirebbe anche la dicitura Hamas, con un messaggio in arabo e sottotitoli in italiano, inviato via mail alla sede Rai del Tg3 Toscana, alla redazione di Report e al sito Firenzetoday.

Le immagini sono state acquisite dalla Digos che ora le sta esaminando. Gli investigatori dovranno accertarne l'attendibilità. Il video si apre con uno scorcio dell'ufficio diplomatico sul lungarno Vespucci. Una voce alterata annuncia: "Solo come avvertimento. Se l'Italia e l'Europa continueranno a sostenere i crimini di Israele e Usa inizieremo con la prima vera operazione. Sappiate che oltre la metà degli obiettivi non sono israeliani o americani".

Un frame mostra un uomo in mimetica con il volto coperto, che lascia un altro messaggio "per il governo israeliano e italiano e all'Unione Europea e a tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo": "Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo".

Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e Lorenzo Gestri, entrambi magistrati della Dda fiorentina, che hanno aperto un fascicolo per atto di terrorismo con ordigni e detenzione di esplosivo. Al vaglio degli inquirenti c’è anche un video della notte dell'attacco al consolato che riprende un uomo vestito di nero e incappucciato in via Palestro.

"È una situazione seria che non stiamo sottovalutando. Abbiamo avviato da subito tutti gli accertamenti" le parole del procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia. "Ho informato i colleghi di Eurojust che dispone di un registro giudiziario antiterrorismo e con loro lo scambio di informazione avviene in tempo reale. Una situazione da leggere valutando tutto lo scenario internazionale".

Riguardo ai video di rivendicazione a firma "The whole world is Hamas", il procuratore ha spiegato che sono appunto in corso accertamenti. Indipendentemente dall’attendibilità della rivendicazione, investigatori ed intelligence non sottovalutano quanto accaduto.

Intanto la notte scorsa è stata eseguita una perquisizione nei confronti di una persona nell'ambito delle indagini. La perquisizione, secondo quanto appreso, è stata condotta dai carabinieri del comando di Firenze e del Ros.