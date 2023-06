Molestano e palpeggiano una ragazzina nella piscina di Orbassano: denunciati per violenza tre minori Tre ragazzini sono stati denunciati a piede libero per molestie nei confronti di un’adolescente nella piscina di Orbassano (Torino). La ragazzina è stata accerchiata dal gruppetto e palpeggiata mentre stava facendo il bagno.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tre ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni hanno molestato e palpeggiato una coetanea che si trovava nella stessa piscina di Orbassano (Torino). Stando a quanto reso noto da Torino Today, i tre ragazzini si trovavano all'acquapark Blu Paradise di via Gozzano nel pomeriggio di sabato 17 giugno. Il gruppo ha accerchiato e palpeggiato una coetanea che stava facendo il bagno nella stessa piscina.

La ragazzina si era recata in piscina con i genitori, rimasti a riva per godersi qualche ora di sole sulle sdraio. L'adolescente aveva invece deciso di andare a fare il bagno, quando i tre coetanei hanno iniziato ad importunarla. La giovane, seppur spaventata, ha ignorato le provocazioni dei tre nella speranza di essere lasciata in pace. In poco tempo, i coetanei l'hanno accerchiata costringendola in un angolo della piscina per palparla e molestarla.

A salvarla sono stati i bagnini del complesso natatorio, che hanno subito tirato la ragazza fuori dall'acqua riaccompagnandola dai genitori. Quando la giovane è riuscita a calmarsi, i familiari hanno allertato le forze dell'ordine. La ragazzina ha raccontato tutti agli agenti e numerosi testimoni hanno confermato la versione dell'adolescente. I tre ragazzi, tutti minorenni, sono stati individuati poco dopo e denunciati a piede libero.

Il gruppetto è stato riaffidato al personale di una comunità di Torino e la ragazzina è tornata a casa con la famiglia. La procura dei minori si occuperà dell'intera vicenda. Subito dopo il fatto, la ragazza è stata assistita dal personale della piscina e dalle forze dell'ordine, che hanno provveduto prima a calmarla mettendola a suo agio e poi a raccogliere la sua testimonianza su quanto accaduto poco prima. Accanto a lei sono rimasti per tutto il tempo i genitori, che hanno aiutato la 16enne a raccontare la sua versione dei fatti.