Modena, ultraleggero si schianta contro il tetto di una casa ad Albareto. Morto il pilota Un velivolo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di una casa nelle campagne di Albareto. Sul posto numerose ambulanze, macchine della polizia e dei vigili del fuoco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un velivolo ultraleggero si è schiantato contro il tetto di un'abitazione alle porte di Modena, nelle campagne di Albareto. L'incidente si è verificato intorno alle 12 in località La Rocca. Sul posto sono accorse numerose ambulanze, macchine della polizia e dei vigili del fuoco. Il pilota dell'ultraleggero è morto nell'incidente. È quanto hanno constatato i soccorritori intervenuti sul posto. L'uomo, il cui nome ancora non è stato diffuso, dovrebbe essere l'unica vittima dell'incidente. Non è ancora chiaro da dove sia partito l'ultraleggero precipitato ad Albareto. Tra le cause dello schianto, secondo le prime informazioni, potrebbe esserci la nebbia, presente stamattina in zona.

Lo schianto è avvenuto su una palazzina di tre piani abbandonata al confine con Bastiglia. Sempre secondo le prime notizie, il pilota sarebbe rimasto intrappolato dopo aver tentato un atterraggio di fortuna. A Fanpage.it i Vigili del Fuoco di Modena hanno riferito che le operazioni per il recupero del corpo sono in corso. In corso anche verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte nel tragico incidente.

