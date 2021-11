Modena, terribile schianto tra scooter e auto: la vettura si ribalta, 2 morti a Nonantola Le due vittime dell’incidente stradale sono un uomo di 44 anni che era sullo scooter e una donna di 58 anni che guidava la vettura che si è capovolta dopo lo schianto.

A cura di Antonio Palma

Due persone sono morte questa mattina a Nonantola, in provincia di Modena, a seguito di uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter alla periferia della cittadina emiliana. Il dramma si è consumato nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 7, lungo via di Mezzo, nel tratto di strada che unisce le due frazioni di La Grande e Casette, nei pressi dell’incrocio con Via Ferrarona. Per cause ancora tutte da accertare, i due mezzi sono venuti a contatto e sono entrambi usciti di strada finendo la loro corsa nei campi adiacenti la carreggiata stradale.

Nulla da fare purtroppo per i due conducenti di moto e autovettura. I soccorritori medici del 118, giunti sul posto dopo le chiamate di emergenza da parte di alcuni residenti spaventati dall’improvviso botto, hanno provato a rianimarli ma si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso sul posto. Le due vittime dell’incidente stradale sono un uomo di 44 anni che era sullo scooter e una donna di 58 anni che guidava la vettura. La vittima sullo scooter è stata sbalzata a terra sull’asfalto dopo l’impatto mentre la cinquantanovenne alla guida della vettura è rimasta incastrata dalle lamiere dell’abitacolo. La vettura infatti nella carambola ha sterzato ed è finita in una cunetta dove si è completamente capovolta. Per liberare la vittima è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso e della viabilità. Per consentire i soccorsi, effettuare i rilievi e poi per la rimozione dei mezzi , la strada è stata chiusa al traffico con pesanti ripercussioni su tutto il traffico della zona.