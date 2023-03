Modena, rissa nel parco: morto accoltellato un sedicenne, due feriti Un 16enne pakistano ha perso la vita a Modena a seguito di una rissa con coltelli avvenuta poco dopo le 16 al parco Novi Sad, a ridosso del centro storico della città emiliana. Feriti due connazionali.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una rissa avvenuta oggi alle 16.30 al parco Novi Sad di Modena, è finita in tragedia: è morto un ragazzo di 16 anni. Sul posto è intervenuto il 118 con tre ambulanze e l'automedica, ma per il giovane non c'è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, sarebbe stata colpita mortalmente, appunto, con un'arma da taglio. Il giovane deceduto era originario del Pakistan.

Un morto e due feriti

Ci sarebbero anche due feriti, entrambi connazionali della vittima.

Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Il ferito più grave (sempre a coltellate) ha 22 anni, è stato operato al torace e ora è in terapia intensiva e in prognosi riservata. Il terzo ferito è un 18enne non in pericolo di vita. Prognosi di dieci giorni per lui. Dallo stesso nosocomio poco dopo è arrivata la notizia del decesso del 16enne: troppo gravi le ferite subite nell'accoltellamento.

Rissa al parco tra un gruppo di pakistani e tunisini

La rissa sarebbe scoppiata tra il gruppo di pakistani e quello di alcuni tunisini (circa una trentina in tutto) nei pressi di alcune panchine all'interno dell'area verde del parco, dal lato del Palamolza, dove sono soliti ritrovarsi diversi giovani.

Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni. Sono in corso indagini per risalire ai partecipanti alla rissa. Sicuramente le telecamere di videosorveglianza presenti in zona saranno utili agli inquirenti.

Oltre al Comandante della Compagnia di Modena, sul posto anche il Comandante del Nucleo Investigativo, che hanno coordinato i rilievi nell'area delle panchine dove si è consumata l'aggressione.