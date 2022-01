Modena, guida la Maserati dell’amico per provarla: l’auto si ribalta. Morto imprenditore 41enne Stava guidando la Maserati dell’amico, poi ha perso il controllo della vettura e si è schiantato al lato della strada. L’imprenditore di 41 anni Jemal Teheddine è morto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Guidava l'auto il Suv Maserati Levante di un amico quando ha perso il controllo e si è schiantato al lato della strada tra Cavezzo e San Possidonio, nella Bassa Modenese. Per Jemal Teheddine, 41 anni, non c'è stato nulla da fare. L'uomo era titolare di un'azienda edile della zona, la Disdin di Concordia sulla Secchia. Il tutto è avvenuto alle 16.30 del 25 gennaio. Insieme a lui a bordo dell'auto incidentata, il proprietario del veicolo. Jemal stava provando la vettura in compagnia dell'amico che è stato ricoverato all'ospedale civile di Baggiovara. L'uomo è stato condotto in reparto con l'elisoccorso.

Per il conducente invece non c'è stato nulla da fare. I soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso del 41enne. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro stradale: l'auto è finita fuori strada per cause che sono ancora tutte da accertare. Secondo i primi rilievi, la vettura avrebbe fatto tutto da sola, finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo senza lasciare scampo al conducente.

Tajeddine era un imprenditore molto conosciuto in zona, attivo sul territorio da ormai diversi anni. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto e hanno lavorato a lungo per estrarre i due fuori dall'abitacolo del veicolo. Per mettere in salvo i due hanno usato cesoie e divaricatori. Quando sono riusciti ad estrarre Jamal Tajeddine però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo. Non ci sono state altre vetture coinvolte secondo quanto fatto sapere dai soccorritori. Per tutti i rilievi del caso è stata chiamata la polizia locale di Cavezzo. Saranno gli agenti a ricostruire tutto l'accaduto. Resta in particolare da chiarire quale sia la ragione all'origine della sbandata che è costata la vita all'imprenditore di 41 anni e il ricovero all'amico, portato in ospedale in gravi condizioni