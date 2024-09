Modena, aereo biposto disperso da ieri sull’Appennino: ricerche in corso

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un aereo da turismo biposto decollato ieri mattina dall’aeroporto di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, risulta disperso in Appennino. L'ultima segnalazione dei radar lo avrebbero localizzato in zona Sassalbo, comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Le ricerche sono state avviate anche nelle confinante provincia di Reggio Emilia, sul Cerreto.

Impegnato il Soccorso Alpino con l'Aeronautica e i carabinieri. Sul crinale è presente una fitta nebbia che non rende semplici le operazioni. Il velivolo aveva fatto tappa nel modenese dopo aver preso parte a una competizione di volo in Romania, e dopo pochi minuti non ha dato più segnali. I passeggeri a bordo erano tutti di nazionalità francese.