Mobilitazione nazionale per Gaza, il sostegno del Cdr di Fanpage.it

Noi giornaliste e giornalisti dell’Assemblea dei redattori di Fanpage.it manifestiamo il nostro sostegno alla mobilitazione nazionale di lunedì 22 settembre 2025 per dire basta al genocidio in corso a Gaza.

Con questa comunicazione ci schieriamo al fianco di coloro che stanno scioperando per accendere un riflettore sulla situazione, ormai insostenibile, in cui vivono le popolazioni della Striscia. Ci uniamo a chi chiede il cessate il fuoco permanente a Gaza e l’ingresso senza ostacoli degli aiuti umanitari.

Inoltre, vogliamo sottolineare il valore dell’informazione e del giornalismo indipendente in questo momento storico, quando questo ruolo è più che mai a rischio. Sono oltre 210 i colleghi giornalisti che hanno perso la vita svolgendo il loro lavoro. Ci uniamo quindi all’appello per Gaza per sottolineare quanto la presenza dei media internazionali nella Striscia sia importante per raccontare la realtà di quello che sta accadendo. Possibilità che, ad oggi, viene ancora negata.

Raccontare Gaza non ha nulla a che fare con l’antisemitismo e respingiamo ogni accusa in tal senso. Stiamo cercando, ognuno secondo le proprie competenze, di documentare l'emergenza umanitaria in corso e il massacro che si sta compiendo in questa parte di mondo dando voce a chi è sul posto.

La nostra adesione, nel contesto della mobilitazione del 22 settembre, avviene continuando a fare questo lavoro oggi più che mai in favore delle popolazioni civili, degli operatori umanitari, e di tutte le vittime.

Il Comitato di Redazione di Fanpage.it