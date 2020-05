in foto: immagine di archivio

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, a Bari dove purtroppo si è tornato a sparare in strada. La sparatoria ha visto come scenario il popoloso quartiere Carrassi, nelle immediate vicinanze del centro cittadino, ma i contorni del fatto per ora sono poco chiari. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati uditi dai residenti e segnalati alle forze dall'ordine poco dopo ma all'arrivo delle prime volanti sul posto non vi era alcuna vittima né feriti. I carabinieri e le volanti della Polizia, giunti sul luogo, hanno però ritrovato a terra diversi bossoli di proiettili a testimoniare che la sparatoria c'è stata. L'episodio tra via Piave e Via Maggiore Francesco Baracca poco dopo le 18 di giovedì.

Al momento non è chiaro cosa sia accaduto precisamente. Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini, raccogliendo i reperti ed effettuando i rilievi del caso in strada. A terra, sull'asfalto, tra auto parcheggiate e marciapiedi che in quel momento erano ancora affollati di persone, pare vi fossero almeno quattro o cinque bossoli. Gli investigatori per ora non escludono alcuna ipotesi, da un avvertimento malavitoso contro un residente a una regolamento di conti tra clan rivali della criminalità organizzata. I militari dell'arma stanno cercando anche eventuali testimoni da ascoltare per cercare di ricostruire almeno la dinamica di quanto accaduto prima di capire il movente della sparatoria.