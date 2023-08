Migranti, nuovo naufragio al largo di Lampedusa: 41 persone morte in mare, anche tre bimbi Il naufragio ha coinvolto una natante salpato da Sfax in Tunisia. Stando a quanto raccontato dai sopravvissuti, si è ribaltato ed è affondato durante la navigazione nel canale di Sicilia a causa di una grande onda.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Quarantuno migranti sono morti in mare a seguito del naufragio che ha coinvolto un barchino, salpato da Sfax in Tunisia.

A raccontare quella che è stata l'ennesima tragedia dei migranti sono i quattro sopravvissuti, tre uomini e una donna, che sono stati salvati dalla motonave Rimona che, stamattina, li ha trasbordati sulla motovedetta Cp327 della Guardia costiera. I 4 naufraghi, originari di Costa d'Avorio e Guinea Konakry, sono sbarcati a Lampedusa.

Il racconto dei sopravvissuti

Il barchino in metallo sarebbe partito da Sfax con a bordo circa 45, fra cui 3 bambini, alle ore 10 di giovedì. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione lunga 7 metri si è capovolta a causa di una forte onda.

Tutti quanti – stando a quanto riferito dai superstiti – sono finiti in mare, ma solo in 15 avevano un salvagente. I morti, stando alle testimonianze dei tre uomini e della donna che sono sotto choc, sono 41, fra cui 3 bambini.

Due giorni fa 14 morti a Largo della Tunisia

Solo due giorni un altro dramma in mare si è consumato al largo della Tunisia ed è stato accertato che 14 persone hanno perso la vita in due diverse tragedie. Secondo la Direzione generale della Guardia nazionale tunisina, lungo la costa di Louata, nel governatorato di Sfax, sono state recuperate le salme di dieci migranti. Altre quattro persone sono morte dopo un naufragio al largo dell'isola tunisina di Kerkennah: anche in questo caso ci sono dispersi, si parla di 51 persone.

La situazione a Lampedusa

Attualmente all'interno dell'hotspot dell'isola siciliana sono circa 1.500 gli ospiti. In giornata però, secondo quanto fa sapere LaPresse, sono previsti dei trasferimenti per alleggerire la struttura di contrada Imbriacola. Circa mille persone, infatti, verranno trasferite. La struttura così tornerà a numeri nella norma.

La capienza dell'hotspot infatti è di circa appena 400 persone ma la Croce Rossa Italiana, che la gestisce, ha ribadito che il numero può crescere in caso di necessità.