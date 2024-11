video suggerito

"Mi vuoi sposare?", 32enne perseguita l'amica che lo rifiuta e le fa perdere il lavoro: arrestato I fatti sono avvenuti nella provincia di Bologna. I carabinieri di Borgo Panigale hanno arrestato un 32enne per atti persecutori. Ha dato il tormento ad una conoscente con la quale pretendeva di fidanzarsi, facendole anche rischiare la vita in un incidente stradale.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

L’ha perseguitata fino al punto di farle perdere il lavoro e di metterla in pericolo di vita in un incidente stradale. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un uomo di 32 anni per atti persecutori nei confronti di una conoscente. La sua ‘colpa’? Aver rifiutato di intraprendere una relazione con lui, che peraltro conosceva da pochissimo tempo e dal quale era molto più grande d’età.

La reazione del 32enne è stata tanto sorprendente quanto inquietante. Offeso dal rifiuto, ha iniziato a tormentarla fino a farle perdere il posto di lavoro. Oltre al licenziamento, la donna ha rischiato la vita in un incidente stradale, avvenuto mentre si trovava in macchina con un amico che l’aveva costretta a salire. L'uomo è poi partito a folle velocità e si è schiantato contro un albero, dopo essere stato inseguito dal presunto stalker.

Esasperata da una situazione insostenibile e pericolosa, la donna ha deciso di denunciare l’uomo ai carabinieri e, per maggiore sicurezza, si è trasferita altrove senza rivelargli il nuovo indirizzo. Il 32enne, tuttavia, è riuscito a scoprirlo e ha ripreso a molestarla. A quel punto è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che l’hanno fermato proprio sotto casa della donna. Il pubblico ministero di turno presso la Procura di Bologna ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Successivamente, il 32enne è stato rimesso in libertà con l’imposizione del divieto di avvicinamento alla vittima e l’uso del dispositivo di monitoraggio elettronico a distanza, ovvero il braccialetto elettronico.