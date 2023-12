“Mi umiliava e picchiava, dopo 2 anni vivo ancora col terrore che possa tornare a farmi del male”

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Cecchettin è la 105esima donna uccisa nel 2023. La 82esima in ambito familiare. Un dramma in seguito al quale la famiglia di Giulia, col papà Gino e la sorella Elena, hanno chiesto di “far nascere qualcosa perché non accada più”, di “fare rumore” e di denunciare, sempre.

Se avete voglia di condividere le vostre testimonianze, Fanpage.it è aperto a voi. Scriveteci a segnalazioni@fanpage.it o cliccando qui. Se sei vittima di stalking o violenza chiama il numero 1522 – gratuito e attivo 24h su 24h. Pubblichiamo una delle testimonianze arrivate alla nostra redazione.

La lettera a Fanpage.it

Ho subito per 3 anni una fortissima violenza psicologica da parte del mio ex fidanzato, 9 anni più grande di me. Mi ha sempre fatta sentire inadeguata in ogni circostanza, ad esempio per il mio modo di vestire o anche per il mio modo di pormi in pubblico.

Mi sono sempre sentita inferiore a lui qualsiasi cosa facessi, anche se si trattava delle pulizie domestiche. Chiunque era meglio di me e lui faceva “carità” stando insieme a me.

Poi si sono aggiunti anche alcuni episodi di violenza fisica, che si concludevano facendomi capire che ero io a cercarmeli, perché sapevo dove puntare per farlo arrabbiare. Svariate volte ho deciso di registrare alcuni suoi atteggiamenti, credendo che un giorno mi sarebbero serviti per poterlo denunciare.

A distanza di due anni dalla nostra rottura ho ancora tutto, perché in fondo vivo con il terrore che possa succedere qualcosa per cui questi audio mi possano servire. Faccio incubi su di lui, sogno che possa irrompere in casa mia per farmela pagare per averlo lasciato.

Oggi sto con un fidanzato splendido, ma dopo quello che ho vissuto non sono ancora riuscita completamente a stare bene con me stessa e ad accettarmi per come sono.