“Mi hanno rapinato durante le consegne”, ma il corriere si era inventato tutto: incastrato dai video È accaduto nel Palermitano dove l’uomo è stato smascherato dai carabinieri a cui aveva denunciato la presunta rapina e denunciato a sua volta per appropriazione indebita e simulazione di reato.

A cura di Antonio Palma

Immagine di Archivio

“Mi hanno bloccato mentre facevo consegne e mi hanno portato via tutto”, così un corriere aveva denunciato di essere stato vittima di una rapina mentre era al lavoro ma in realtà si era inventato tutto. È accaduto nel Palermitano dove l’uomo è stato smascherato dai carabinieri a cui aveva denunciato la presunta rapina e denunciato a sua volta per appropriazione indebita e simulazione di reato.

Protagonista della storia un autotrasportatore 34enne palermitano incastrato dai video di sorveglianza della zona che hanno raccontato in realtà una vicenda completamente diversa. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe intascato l’incasso giornaliero della società per cui lavorava e poi avrebbe deciso di fingere la rapina, denunciando il tutto sia al datore di lavoro che ai Carabinieri della Compagnia di Termini Imerese.

Il trentaquattrenne aveva denunciato che, mentre era alla guida di un furgone della ditta per cui lavorava ed effettuava delle consegne da solo in contrada Molara di Termini Imerese, due persone lo avevano costretto a fermarsi in strada. Stando al suo racconto, due soggetti a bordo di uno scooter, col volto travisato e armati di coltello, gli avrebbero bloccato la strada, costringendolo a fermarsi e rapinandolo dell’incasso, per darsi poi a una repentina fuga.

Il racconto ha fatto subito scattare le indagini del caso. I carabinieri hanno immediatamente acquisito i video dei diversi impianti di video sorveglianza presenti nella zona e hanno scoperto che in realtà nessuno lo aveva fermato e dei rapinatori non vi era traccia. Dopo aver rilevato le sue numerose dichiarazioni incongruenti e dopo aver effettuato una perquisizione sullo stesso furgone, i carabinieri lo hanno accusato di aver occultato la somma di oltre 700 euro, incasso della giornata.

L’uomo è stato quindi arrestato e denunciato all’autorità giudiziaria. L’arresto è stato infine convalidato dal Giudice del Dibattimento del Tribunale di Termini Imerese.