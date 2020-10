Sarà una Italia spaccata in due quella che attende gli italiani secondo le previsioni del weekend del 3 e 4 ottobre. Mentre al nord continuerà a farsi sentire l’intensa ondata di maltempo che in queste ore sta già causando molti danni e disagi, al sud invece il tempo sarà generalmente più asciutto e soleggiato con un insolito caldo e temperature più prossime all’estate che all’autunno. Tutta colpa dell’azione combinata di una intensa perturbazione che sta interessando anche l’Europa centrale e delle correnti di scirocco di origine africana richiamate proprio dal vortice.

Previsioni meteo sabato 3 ottobre

Nel dettaglio le previsioni meteo di sabato 3 ottobre indicano maltempo fin dal mattino sulle regioni centro settentrionali, in particolare quelle di Nord-Est, con intensi fenomeni di rovesci e temporali e addirittura neve sulle alpi ad alta quota. Le zone più interessate sono quelle di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ma precipitazioni intense saranno possibili anche su alto Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, Nel corso del giorno piogge sparse anche su Emilia Romagna e poi su tutte le regioni centrali. Qualche pioggia anche su Campania e Sardegna e nevicate sulle zone alpine oltre 1800-2000 metri. Più soleggiato al sud dove le temperature raggiungeranno anche i 30 gradi in diverse località con punte fino a 35 gradi in Sicilia.

Previsioni meteo domenica 4 ottobre

Per la giornata di domenica le previsioni meteo del weekend indicano una situazione analoga anche se con una prima parte del giorno con fenomeni temporaleschi meno intensi e un nuovo peggioramento al nord invece dal pomeriggio. Piogge attese ancora in Liguria, Emilia Romagna e Lombardia in estensione a Piemonte, Toscana, Umbria e Lazio. Ancora prevalenza di bel tempo, sole e caldo invece al sud dove avremo temperature generalmente sopra la media stagionale.