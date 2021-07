Meteo weekend, Giuliacci: “Caldo record al Sud e maltempo e temporali sul Nord Italia” Sarà un weekend all’insegna delle alte temperature sul Sud Italia mentre il Nord dovrà preoccuparsi di possibili rovesci di considerevole intensità. Questo è quanto previsto dal Colonnello meteorologo Mario Giuliacci per il weekend del 24 e 25 luglio. Per fine mese le temperature aumenteranno ancora al Sud mentre sul Nord Italia pende la minaccia di precipitazioni sparse che dureranno fino all’inizio di agosto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Questo weekend sarà all'insegna delle alte temperature accompagnate però a rovesci che interesseranno soprattutto il Nord Italia. A fare la previsione il Colonnello Meteorologo Mario Giuliacci intervenuto durante il consueto appuntamento live sul canale Youtube di Fanpage.it. "Il caldo per il momento interessa in particolare le zone del Centro e del Nord Italia. Il Sud raggiungerà le sue temperature massime entro fine mese con picchi fino ai 33 gradi" ha spiegato il Colonnello.

Il meteo per il weekend del Colonnello Giuliacci

Un'importante ondata di caldo interesserà diverse zone del Centro-Nord fino a fine mese. Sul Piemonte e l'ovest della Lombardia si raggiungeranno le maggiori punte sui 30 gradi entro il 26 luglio per poi registrare un lieve abbassamento per tutto il resto della settimana. Al Sud invece le temperature si alzeranno ancora intorno a domenica 25 luglio, con punte di 40 gradi sulla Puglia, in particolare sul Materano e il Tarantino. "Questo caldo anomalo investirà anche la Sicilia e durerà fino al 29 di luglio circa – ha detto ancora il meteorologo -. Sul resto del Sud invece le temperature fermeranno sui 33 gradi. Saranno comunque alte, ma sicuramente lontane dai 40 gradi.

Pericolo temporali e rovesci invece sul Nord Italia. In particolare ne saranno interessate le Alpi e il Piemonte. Le temperature resteranno alte come da trend estivo, ma forti rovesci colpiranno dal 25 aree sparse su tutto il Nord e sulla Toscana. Parziali schiarite invece sull'Emilia Romagna e sul Lazio.

Le previsioni meteo fino alla fine di luglio

Negli ultimi giorni del mese di luglio il Nord sarà bersaglio di rovesci di particolare intensità. Secondo il meteorologo, i fenomeni si verificheranno fino al 30 di luglio, poi ci sarà una nuova finale impennata delle temperature. Particolarmente forti i rovesci sulle zone dei laghi italiani nella giornata di domenica 25. Le perturbazioni si sposteranno nella giornata di lunedì 26 luglio sul Torinese e sul Biellese