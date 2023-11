Meteo weekend, ancora piogge e freddo con il ciclone di San Martino: le previsioni di Sottocorona Nei prossimi giorni sono attesi sull’Italia gli effetti del “ciclone di San Martino”, dopo le tempeste Ciaran e Domingos che hanno causato danni e vittime al Nord e al Centro. Secondo il meteorologo Paolo Sottocorona, intervistato da Fanpage.it, ci saranno infatti ancora piogge tra venerdì 10 e domenica 12 novembre. “La prossima settimana potrebbe esserci un miglioramento”, ha aggiunto Sottocorona.

Intervista a Paolo Sottocorona Meteorologo, divulgatore scientifico ed ex ufficiale dell'Aeronautica.

A cura di Eleonora Panseri

In questi primi dieci giorni di novembre il maltempo ha interessato l'Italia con insistenza. Dopo le tempeste Ciaran e Domingos, che hanno causato danni e vittime al Nord e al Centro, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il ciclone di San Martino.

Fanpage.it ha intervistato il meteorologo Paolo Sottocorona per parlare delle condizioni meteo e delle temperature attese oggi, venerdì 10, giornata in cui è stata disposta un'allerta della Protezione civile per rischio idraulico, e per sabato 11 e domenica 12 ottobre. Sembra inoltre che a partire dalla prossima settimana potrebbe esserci un miglioramento.

Per questo weekend in arrivo cosa dobbiamo aspettarci?

Sicuramente ancora piogge. Da giovedì sono ricominciate e proseguiranno anche venerdì 10 novembre in Toscana, al Centro e poi al Sud. Sabato 11 sembra che il tempo tenderà leggermente a rimettersi, per poi peggiorare di nuovo domenica 12 novembre, quando molto probabilmente avremo una giornata di tempo piuttosto instabile.

Da venerdì a domenica i fenomeni più intensi riguarderanno il Nordest, la Toscana e il Centro, soprattutto la zona tirrenica e le zone interne, saranno maggiormente interessate. Sabato qualcosa invece potrebbe arrivare anche al Sud, ma visto che questo tempo è quello che tipicamente entra dal Nordovest, quando arriva sulle regioni meridionali di solito tende ad attenuarsi.

La prossima settimana, invece, sempre tenendo a mente il concetto che quando si arriva a sette giorni la previsione è larga e tutto può cambiare, potrebbe essere una settimana più tranquilla rispetto agli ultimi sette giorni.

Negli ultimi giorni c'è stato anche un calo termico. Da questo punto di vista quali sono le attese per i prossimi giorni?

Nei giorni scorsi siamo stati leggermente sotto la media e questo dovrebbe rimanere valido anche per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Mentre la settimana prossima le temperature potrebbero invece risalire, visto che dovremmo avere un tempo più tranquillo.

Quindi potrebbero essere nella media stagionale o anche leggermente al di sopra. La differenza si dovrebbe sentire abbastanza, visto che potremmo passare da un paio di gradi sotto a un paio sopra la media. Parliamo di circa 4 gradi di differenza.

C'è anche chi ha parlato dell'arrivo della prima neve nelle prossime settimane, anche a bassa quota. Lei cosa pensa a riguardo?

Questo discorso al momento è campato in aria, si tratta di notizie infondate. Una previsione degna di questo nuove può arrivare solo entro 5-7 giorni e dare un'idea vaga. Oltre questo termine ci sono carte ma la loro attendibilità si attesta intorno al 50%, anche sensibilmente inferiore.

Al momento le carte non indicano nevicate a bassa quota a fine novembre, non ci sono segnali, perché al momento c'è un ampio margine d'errore sia come posizionamento cronologico, geografico e di intensità del fenomeno. Ci sono delle valutazioni stagionali ma vengono fatte su base prevalentemente statistica e quindi non possono essere considerate precise e attendibili, di neve è ancora presto per parlarne.