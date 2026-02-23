Meteo, sull’Italia beltempo e clima primaverile ma tornano smog e nebbie: le previsioni della settimana

Le previsioni meteo della settimana dal 23 febbraio al primo marzo indicano giornate decisamente stabili e soleggiate da nord a sud e con temperature in salita ma col rischio nebbia e notevoli riduzioni di visibilità.

Si ferma finalmente l'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia e da oggi, lunedì 23 febbraio, bel tempo e clima quasi primaverile caratterizzeranno la settimana su tutta la penisola. Grazie al ritorno dell'alta pressione, infatti, le previsioni meteo della settimana che va dal 23 febbraio al primo marzo indicano giornate decisamente più stabili e soleggiate da nord a sud e con temperature in salita anche se al contempo assisteremo al ritorno di smog e nebbie.

Meteo, tutta la settimana con sole e clima mite

Grazie a un anticiclone sempre più stabile che tiene lontane le perturbazioni di origine atlantica, nella prima parte della settimana le previsioni meteo indicano tempo stabile e in gran parte soleggiato sull'Italia. Oggi non mancheranno isolati e deboli piovaschi sul nord est e neve sulle Alpi orientali oltre 1800 metri ma con fenomeni in graduale assorbimento. Da domani martedì 24 febbraio e almeno fino a venerdì 27 febbraio, avremo invece cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni da nord a sud e soprattutto tempo asciutto.

L'alta pressione comporterà anche un aumento considerevole delle temperature che saranno diffusamente oltre i 15 gradi e in alcune zone addirittura sfioreranno i 20 gradi come in Sicilia, arrivando quindi ben al di sopra della media del periodo. Un clima in pratica quasi primaverile anche se non mancheranno alcune insidie come la nebbia che continuerà a persistere con notevoli riduzioni di visibilità sia su tutta la Pianura Padana sia sulle aree interne delle Regioni centro-meridionali, soprattutto durante la notte, al primo mattino e nelle ore serali.

Tra venerdì 27 e sabato 28 aumenta nuvolosità al centro nord

Le condizioni meteo primaverili saranno destinate a cambiare progressivamente nel fine settimana. Già dalla giornata di venerdì 20 febbraio, avremo un primo cambiamento con nuvolosità irregolare sulle regioni del centro e del Nord e possibili deboli piogge sul versante tirrenico anche se il cielo rimarrà soleggiato su un'ampia parte del paese. La nuova svolta maltempo arriverà invece da sabato 28 febbraio quando si assisterà a un generale e più diffuso aumento della nuvolosità su tutto il paese e piogge più diffuse sulle regioni di centro nord. Tutta colpa della coda di una perturbazione che l'ambirà l'Italia. Sarà però il preludio ad un inizio di marzo dove l'alta pressione andrà pian piano a indebolirsi lasciando attraversare alcune perturbazioni già a partire dal weekend.